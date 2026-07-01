18ª Festa Nordestina tem balanço positivo com 60 mil pessoas em 3 dias

A 18ª edição da Festa Nordestina de Suzano, realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho, no Parque Max Feffer, reuniu 60 mil pessoas, segundo balanço da organização.



O evento foi promovido pela Paróquia Santa Rita de Cássia. Tem como objetivo a valorização da cultura nordestina, além da arrecadação de fundos para a população em estado de vulnerabilidade.



“Superou as nossas expectativas. Foi um evento voltado para as famílias”, disse o Padre Luis Hidalgo, idealizador e organizador do evento.



O objetivo foi de representar a cultura nordestina, através da culinária e das quadrilhas, além da arrecadação de fundos para os projetos sociais da Paróquia.



Hidalgo também comentou sobre as iniciativas do trabalho social que conta com atividades em creches, ações educacionais, cursos profissionalizantes, entre outros trabalhos. “Toda a arrecadação de fundos para essas tarefas vem da festa”, complementou.



Entre as atrações confirmadas o público acompanhou a fogueira artificial de 7 metros de altura, concursos de beleza, de quadrilha, show da banda Kixabeira, apresentação de João Gustavo & Allan, show de Anderson Lyns, além de bingos e rifas com premiações de até 20 mil reais.



“Ainda temos como objetivo transformar a cidade de Suzano no polo das Festas Juninas”, acrescentou.

O padre também pontuou que a festa contou com o apoio da Prefeitura de Suzano, que cedeu o local da festividade.