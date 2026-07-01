Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 01 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

18ª Festa Nordestina tem balanço positivo com 60 mil pessoas em 3 dias

Foram realizados shows ao vivo, bingos, ação entre amigos, concursos de beleza e quadrilhas juninas no Parque Max Feffer

01 julho 2026 - 19h16Por da Reportagem Local
Foram realizados shows ao vivo, bingos, rifas, concursos de beleza e quadrilhas juninas no Parque Max FefferForam realizados shows ao vivo, bingos, rifas, concursos de beleza e quadrilhas juninas no Parque Max Feffer - (Foto: Divulgação/MR Fotografia & MKT)

A 18ª edição da Festa Nordestina de Suzano, realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho, no Parque Max Feffer, reuniu 60 mil pessoas, segundo balanço da organização.


O evento foi promovido pela Paróquia Santa Rita de Cássia. Tem como objetivo a valorização da cultura nordestina, além da arrecadação de fundos para a população em estado de vulnerabilidade.


“Superou as nossas expectativas. Foi um evento voltado para as famílias”, disse o Padre Luis Hidalgo, idealizador e organizador do evento.


O objetivo foi de representar a cultura nordestina, através da culinária e das quadrilhas, além da arrecadação de fundos para os projetos sociais da Paróquia.


Hidalgo também comentou sobre as iniciativas do trabalho social que conta com atividades em creches, ações educacionais, cursos profissionalizantes, entre outros trabalhos. “Toda a arrecadação de fundos para essas tarefas vem da festa”, complementou.


Entre as atrações confirmadas o público acompanhou a fogueira artificial de 7 metros de altura, concursos de beleza, de quadrilha, show da banda Kixabeira, apresentação de João Gustavo & Allan, show de Anderson Lyns, além de bingos e rifas com premiações de até 20 mil reais.


“Ainda temos como objetivo transformar a cidade de Suzano no polo das Festas Juninas”, acrescentou.
O padre também pontuou que a festa contou com o apoio da Prefeitura de Suzano, que cedeu o local da festividade. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Centro Cultural Colorado recebe 2ª Mostra de Arte com produções de alunos e professores
Cidades

Centro Cultural Colorado recebe 2ª Mostra de Arte com produções de alunos e professores

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante encontro do Conseg Sul
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante encontro do Conseg Sul

USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'
Cidades

USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'

Festa da Cerejeira será neste fim de semana em Suzano
Cidades

Festa da Cerejeira será neste fim de semana em Suzano

Mais 240 alunos da rede municipal se formam em programa de resistência às drogas da PM
Cidades

Mais 240 alunos da rede municipal se formam em programa de resistência às drogas da PM

Suzano é destaque estadual e nacional em prêmios e rankings de eficiência em 2026
Reconhecimento

Suzano é destaque estadual e nacional em prêmios e rankings de eficiência em 2026