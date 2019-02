20 mil pacientes são atendidos por mês no Pronto-Socorro de Suzano

O Pronto-Socorro (PS) de Suzano bateu recorde com média de 20 mil atendimentos por mês, durante o ano de 2018.

A informação é do diretor do PS e coordenador da Vigilância Sanitária do município, Mauro Vaz. Ele falou ao programa 'DS Entrevista'. Durante o programa, o convidado enalteceu o aumento no número de atendimentos dentro do Pronto-Socorro.

O Pronto-Socorro presta serviços aos pacientes que estão em situação de emergência e também oferece atendimentos comuns de unidade básica. O diretor do hospital afirmou que no ano de 2018, o Pronto Socorro atingiu uma média de 20 mil atendimentos por mês.

De acordo com Mauro Vaz, a média de atendimentos tem aumentado muito nos últimos anos. "Em 2016 atendíamos cerca de 10 mil pessoas, em 2017 o número aumentou para 17 mil e no ano passado alcançou a marca de 20 mil pacientes por mês. Acredito que a qualidade no atendimento seja a responsável pelo aumento na procura", conta o diretor do hospital.

Segundo ele, a ausência dos serviços de pediatria em alguns municípios vizinhos também colaboraram para o número expressivo. "Não podemos deixar de atender as pessoas dos outros municípios. Atualmente, cerca de 30% de nossos atendimentos são direcionados a pessoas que não são de Suzano, principalmente na área pediátrica", afirma.

Em relação aos serviços prestados no local, o diretor comenta que o Pronto-Socorro conta com um quadro completo de médicos. A unidade oferece três pediatras, dois clínicos, dois cirurgiões e um médico para emergências diariamente. O Pronto-Socorro possui dois tipos de profissionais, os médicos concursados e os terceirizados.

"Existe a expectativa de informatizar os prontuários para acelerar o atendimento. Estamos fazendo testes na pediatria, onde o prontuário eletrônico permite um aumento no tempo de atendimento. Estamos fazendo o treinamento dos médicos para que essa medida seja adotada", conta o diretor.

Ele também respondeu sobre as reclamações de fios desencapados, falta de ar condicionado e higienização no hospital. Ao ser questionado sobre as queixas feitas pelos frequentadores do Pronto Socorro, o diretor afirmou que as críticas foram construtivas e os problemas já foram resolvidos.

"O Pronto Socorro nunca fechou desde sua abertura, quando temos um espaço como este, com grande número de pessoas, a manutenção deve ser redobrada. Às vezes não é um fio desencapado e sim um fio nulo, e em relação ao ar condicionado, estávamos fazendo a limpeza dos aparelhos. Todos estes problemas já foram resolvidos", explica.

"Neste ano nós recebemos, graças a uma emenda, monitores novos, ventiladores e outros equipamentos. Oferecemos serviço 24 horas e recebemos cerca de mil pessoas por dia, os pacientes permanecem dentro do hospital por um bom tempo, por isso muitas vezes ele pode até parecer pequeno, mas não é", finaliza o diretor.