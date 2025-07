38ª edição da Festa da Cerejeira acontece neste final de semana

A 38ª edição da Festa da Cerejeira acontecerá neste sábado e domingo (05 e 06/07), na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano), das 10 às 22 horas, com entrada gratuita para todos os públicos. O evento celebrará a cultura japonesa e terá diversas atrações tradicionais, incluindo o concurso "Miss Cerejeira 2025".

A abertura oficial será realizada às 19 horas e deverá contar com a presença de autoridades locais. Contudo, desde o período da manhã, o público já poderá desfrutar de diversos atrativos, com apresentações musicais e de lutas tradicionais japonesas, como sumô, karatê e kendô. Entre as novidades para este ano, haverá o retorno das oficinas culturais, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano. Serão oferecidas aulas de origami, a famosa dobradura japonesa, e aulas de desenho em mangá, estilo das histórias em quadrinhos nipônicas.

Já a gastronomia oriental, notória por seu apelo na região, também receberá um importante foco. Durante o final de semana, os visitantes terão acesso a uma série de pratos típicos na área interna do Bunkyo e nas barracas que estarão espalhadas na parte externa da sede. O principal deles é o yakissoba, tradicional macarrão preparado com legumes e carnes; o harumaki, popularmente conhecido como rolinho primavera; além do doce sakuramochi, feito a partir de folhas de cerejeira.

E, neste ano, outra novidade será o tombamento do yakissoba da Festa da Cerejeira como patrimônio imaterial da cidade de Suzano, reconhecendo assim o valor da cultura japonesa para o município e o impacto que a festividade tem representado para a cidade em todos os anos de sua realização.