Prefeitura promove encontro 'Vozes do Cuidado' para acolhimento de servidores da Saúde

A Prefeitura de Suzano, por meio das secretarias de Saúde e de Governo, realizou, na última sexta-feira (24/04), o primeiro encontro do projeto “Vozes do Cuidado”, voltado aos profissionais da rede municipal.

A atividade ocorreu na sede da pasta da Saúde, na região central, com turmas nos períodos da manhã e da tarde, reunindo trabalhadores para um momento de escuta, acolhimento e troca de experiências sobre os desafios do cotidiano no atendimento às vítimas de violência.

O projeto oferece suporte aos trabalhadores da saúde, promovendo um ambiente seguro para reflexão, orientação e fortalecimento coletivo, valorizando quem está na linha de frente do atendimento à população.

A programação contou com a participação da responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, setor vinculado à Secretaria Municipal de Governo, que conduziu a abordagem de temas estratégicos relacionados ao atendimento às vítimas de violência, incluindo orientações jurídicas, aspectos legais e a apresentação da rede de apoio e dos equipamentos disponíveis no município. A iniciativa teve como foco o aprimoramento técnico dos profissionais e o fortalecimento do conhecimento sobre os fluxos de atendimento.

De acordo com o secretário de Saúde, William Harada, a iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento do atendimento prestado na rede municipal, especialmente diante de situações que exigem preparo técnico e sensibilidade. “A qualificação contínua dos profissionais é essencial para garantir um atendimento mais seguro e adequado. Esse tipo de ação amplia o conhecimento das equipes e contribui para que os trabalhadores estejam mais preparados para lidar com situações complexas no cotidiano dos serviços de saúde”, afirmou.

Já o secretário de Governo, Alex Santos, destacou a importância da articulação institucional e o trabalho desenvolvido pelo Departamento da Mulher na condução da atividade. “A proposta avança na organização da rede de proteção, com a estruturação dos fluxos de atendimento no município. O trabalho realizado pela Maria Margarida Mesquita, à frente do Departamento da Mulher, tem sido fundamental para promover ações que orientam, apoiam e fortalecem os profissionais que atuam diretamente com as vítimas de violência”, declarou.