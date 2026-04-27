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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Cidades

Escolas do Nova América e do Jardim Cacique ganham instrumentos para aulas de música

Secretária de Educação, secretário de Governo e presidente da Câmara, Artur Takayama, que destinou emenda para a aquisição dos itens, acompanharam entrega junto aos alunos

27 abril 2026 - 15h56Por De Suzano
Escolas do Nova América e do Jardim Cacique ganham instrumentos para aulas de músicaEscolas do Nova América e do Jardim Cacique ganham instrumentos para aulas de música - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As Escolas Municipais Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do Residencial Nova América, e Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique, ganharam novos instrumentos para as aulas de música que integram o projeto “Sons, Movimentos e Vozes - Caminhos para o Futuro”, voltado ao incentivo do estudo prático e teórico na rede suzanense de ensino.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhẽs, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, que garantiu emenda impositiva para iniciativa, acompanharam a entrega aos alunos do Residencial Nova América nesta segunda-feira (27/04). Os recursos têm contribuído para a oferta de musicalização nas unidades escolares com as parcerias que foram estabelecidas pela administração municipal.

Além do parlamentar, que destinou R$ 50 mil para aquisição dos instrumentos e outros R$ 30 mil para a reforma destinada ao espaço onde é desenvolvido o projeto, a iniciativa também conta com a participação de Gleberson Santana, o maestro Binho, que coordena o projeto e do professor e músico Honorato Rodrigues, que ministra as aulas do projeto, nas duas escolas.

A unidade do Residencial Nova América, que contempla 65 alunos de 8 a 10 anos, recebeu, desta vez, 11 instrumentos, sendo quatro trompetes, três trombones, uma tuba, um par de pratos, uma caixa kids e um bumbo kids, que se somam aos 16 que já haviam chegado no ano passado, incluindo oito trompetes, quatro trombones, dois euphonium e dois flugelhorn. Estes dois últimos instrumentos citados são de sopro.

Já a escola do Jardim Cacique, que alcança 50 estudantes da mesma faixa etária com o projeto, ganhou 13 instrumentos neste momento, sendo cinco trompetes, quatro trombones, um sax barítono, um par de pratos, uma caixa tenor kids e um bumbo kids, que se somam aos 16 que já haviam sido recebidos no ano passado, incluindo sete trompetes, dois flugelhorn, quatro trombones, dois euphonium e uma tuba.

O presidente da Câmara reforçou que os recursos estão contribuindo para a formação dos estudantes da cidade. “Investir em projetos como este é acreditar no futuro das nossas crianças. A música transforma, abre caminhos e dá novas oportunidades. Fico muito feliz em ver que essa emenda já está fazendo a diferença na vida desses alunos e fortalecendo um trabalho tão sério realizado pelas escolas e pelo maestro Binho”, pontuou Artur Takayama.

O secretário de Governo agradeceu a parceria do presidente da Câmara para esse projeto. “Esse incentivo fortalece a educação na rede municipal e oferece uma formação diferenciada aos alunos. Sabemos como todas as crianças ficam encantadas com a possibilidade de ter acesso aos instrumentos musicais. O apoio do Legislativo municipal, por meio da emenda do presidente da Câmara, tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa”, declarou Alex Santos.

De acordo com a secretária municipal de Educação, essa ferramenta é capaz de auxiliar diretamente no aprendizado dos alunos. “Por meio da iniciativa, os estudantes aprimoram diversas habilidades fundamentais nesta fase da vida, para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, criativo e, até mesmo, linguístico. É extremamente gratificante saber que os participantes vêm demonstrando um grande interesse por esta ação”, afirmou a chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a realização do projeto é de extrema importância para o repertório dos alunos a partir dos conhecimentos musicais. “É uma grande satisfação poder garantir ainda mais condições para que o projeto se fortaleça na rede municipal de ensino. Nosso objetivo é oferecer às crianças cada vez mais oportunidades de demonstrarem seu talento. Além disso, a prática musical é essencial para a formação de cidadãos reflexivos, críticos e conscientes. É isso que buscamos”, ressaltou  o chefe do Executivo.

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