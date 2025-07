A cada 5h, uma pessoa é contratada para um novo emprego em Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego celebra o fortalecimento do mercado de trabalho em Suzano com a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes aos primeiros cinco meses do ano.

De acordo com o balanço, uma pessoa é contratada para um novo emprego na cidade a cada cinco horas, já que foi contabilizado um saldo positivo entre admissões e demissões de 850 vagas neste período, o que equivale a um saldo médio de 170 vagas por mês e cinco por dia.

O cenário positivo reflete os resultados de um trabalho que integra iniciativas da Prefeitura de Suzano para facilitar a aproximação entre as empresas e os munícipes que buscam a primeira ou uma nova oportunidade profissional. Uma das ações que podem ser destacadas é o projeto “Suzano Mais Emprego”, que disponibiliza a atualização semanal das vagas disponibilizadas pelos empregadores da região, com orientações e suporte para elaboração e envio de currículos.

Para ter acesso às vagas do projeto e se candidatar, os moradores podem visualizar o site suzanomaisemprego.com.br, porém é possível tirar dúvidas de forma presencial, entre 8 e 17 horas, nos dois Centros Unificados de Serviços (Centrus) do município, que incluem a unidade localizada na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista, o posto situado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Outra medida que reforçou o apoio aos suzanenses no ingresso ao mercado de trabalho foi a renovação do convênio com o Governo de São Paulo, que garante o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) na cidade, justamente nas instalações dos Centrus. A continuidade dessa parceria, formalizada logo no início da atual gestão, deu sequência aos programas estaduais de qualificação e intermediação da mão de obra na cidade.

A relação próxima com as iniciativas estaduais de incentivo à empregabilidade nos municípios também fez a diferença para o cenário atual. No mês de fevereiro deste ano, os gestores da pasta municipal participaram da apresentação dos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que foi realizada em Campinas. O evento contou com a participação das agências InvestSP e Desenvolve SP, além da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), para que fossem discutidas oportunidades relacionadas ao crescimento econômico e fortalecimento dos setores estratégicos da economia.

O sucesso desta soma de esforços para o aumento do número de postos de trabalho nos municípios paulistas, incluindo Suzano, manteve as lideranças da iniciativa privada e do Poder Público conectadas até o último dia do semestre. Em 30 de junho deste ano, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, participou de uma reunião estratégica em São Paulo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

No encontro citado, foram apresentadas iniciativas do governo estadual que incluem as linhas de crédito especiais da Desenvolve SP, agência de fomento que apoia o crescimento sustentável dos municípios; e o fortalecimento da InvestSP, agência que atua na atração de novos negócios e incentiva o protagonismo dos gestores municipais na criação de oportunidades de investimento.

O secretário suzanense destacou que o saldo positivo registrado pelo Caged revela que o trabalho implementado na cidade tem dado resultado. “Quando verificamos que, nos primeiros cinco meses do ano, um morador foi contratado para um novo emprego a cada cinco horas, em média, podemos concluir que estamos no caminho certo. Temos buscado criar as condições necessárias para que os munícipes possam ter as oportunidades no mercado de trabalho e para que nossa cidade possa se desenvolver de maneira plena”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou o trabalho da pasta. “Quero parabenizar o Mauro Vaz e toda a secretaria pelo atendimento que vem sendo realizado a toda nossa população. É muito gratificante saber que os suzanenses encontram apoio e suporte na administração municipal para encontrar um novo emprego”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.