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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Cidades

Secretaria de Segurança Cidadã participa de reunião do Conseg Centro

Atividade contou com a presença do diretor operacional da pasta, Claudemir Soares, e do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro, e ocorreu na última quinta-feira (21/05)

22 maio 2026 - 19h20Por De Suzano
Atividade contou com a presença do diretor operacional da pasta, Claudemir Soares, e do comandante da GCM, Rodrigo KanashiroAtividade contou com a presença do diretor operacional da pasta, Claudemir Soares, e do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O diretor operacional da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Claudemir Soares, e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, participaram de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro, realizada na noite da última quinta-feira (21/05), na Comunidade Imaculada Conceição, no bairro Jardim Monte Cristo.

Entre os temas discutidos estava a iluminação pública no bairro. Também foi solicitada a manutenção das operações ostensivas da GCM no centro expandido, que tem obtido resultados positivos segundo os moradores. 

Também participaram da reunião o diretor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; o comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar, capitão André Cavallari; o escrivão-chefe da Delegacia de Polícia Central, Orlando Antônio Contrin; a presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado; além de moradores.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o fortalecimento entre a GCM e a população auxilia a nortear o planejamento da corporação. “As reuniões do Conseg sempre são muito positivas. Durante os encontros, o morador apresenta as demandas locais e a administração municipal consegue demonstrar tudo o que tem sido realizado para levar e garantir mais segurança a todos”, destacou o secretário.

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