À vista ou a prazo? A pedido do DS especialistas respondem

O DS entrevistou quatro analistas/educadores financeiros para que eles deem dicas sobre pagamento de compras no cartão, à vista, débito ou crédito.

Dicas sobre pagamento de compras no cartão, à vista, débito ou crédito?

Educador financeiro e presidente da Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (Apoef), Grinaldo Lima aconselha a comprar tudo à vista em dinheiro ou no débito se a pessoa tiver saldo na conta. Não recomenda utilizar o limite de cheque especial, pelo motivo de não precisar dever a ninguém. Quem for organizada financeiramente, pode utilizar o cartão de crédito e pagar no próximo mês o valor total. Outra dica é evitar pagar o mínimo porque os juros são mais altos e chegam aos 400% ao ano.

Clayton Schnepper, educador financeiro, especialista em educação financeira, reabilitador financeiro e fundador da Nortear educação financeira consultoria e treinamentos.

Para ele, o pagamento no débito é um pagamento à vista cujo dinheiro sai direto da conta pessoal. Esse modelo gera economia com pagamento de tarifas. Já o cartão de crédito é uma espécie de empréstimo. Esse cartão é demonizado devido muitos brasileiros se endividarem com gastos maiores do que recebem. A escolha do cartão de débito ou crédito tem que ser conforme a quantidade de dinheiro que a pessoa tem disponível.

Robinson Guedes, professor, contador e especialista em finanças públicas afirmou que comprar à vista é sempre a melhor opção se tiver o dinheiro disponível, pode garantir bons descontos e economia para o bolso do consumidor. Dependendo da compra o cartão de crédito pode ser necessário e mais vantajoso. “O segredo é pesquisar antes de comprar, sempre sugiro fazer uma busca na internet antes de efetivar a compra”.

Odete Reis, educadora financeira e autora do livro "$IM para seu Dinheiro" disse que a dica é sempre pensar nos três sim. “Precisa realmente do produto? Tem dinheiro para comprar a vista ou se for parcela cabe no bolso? Preciso comprar agora ou posso esperar?”. Se todas as respostas for sim pode pensar em comprar, mas caso alguma seja negativa é melhor repensar.

Quando pagar à vista é melhor que parcelado?

Grinaldo: Pagar a vista é bom quando tem desconto na compra de qualquer objeto ou serviço. Geralmente as lojas trabalham com dois preços de venda: um preço parcelado, pois as operadoras de cartões descontam um percentual e o segundo é outro preço à vista onde não paga taxas bancárias para bancos e operadores de cartões.

Clayton: Pagar a vista é melhor quando consegue descontos sobre o valor total do produto comprado. Mas ressalto que a compra à vista não pode atrapalhar o pagamento de contas pontuais e permanentes que estão no orçamento mensal da família.

Odete Reis: Pagar à vista é sempre melhor que pagar parcelado, porque normalmente quando parcelar tem juros embutidos. Não tem como uma empresa financiar uma compra parcelado sem cobrar juros. Mesmo nas programadas de sem juros embutidos ainda há juros no produto parcelado.

Quais são as vantagens e desvantagens de pagar à vista?

Grinaldo: A principal vantagem de comprar à vista é não se preocupar em pagar no próximo mês. Para ele a desvantagem é ficar sem dinheiro para finalizar o mês.

Clayton: A vantagem está ligada aos descontos e oportunidades de negócios. Não recomendo a compra à vista quando o valor retirado atrapalha o orçamento pessoal e atraso de outras contas.

Odete Reis: Pagando à vista a vantagem é o poder de negociação e conseguir descontos. O ideal é guardar o dinheiro para comprar à vista. A desvantagem é que caso tire da reserva fica descapitalizado depois.

Quando pagar parcelado é melhor que à vista?

Grinaldo: Pagar parcelado compensa quando se tem o dinheiro na conta e o preço do produto é o mesmo valor que parcelado. Neste sentido compensa pagar parcelado e deixar o dinheiro aplicado ganhando juros.

Robinson: Comprar parcelado é bom se cartão de crédito oferecer benefícios ao consumidor. Alguns cartões de crédito oferecem ao consumidor a alternativa de escolher o dia e a data do pagamento das suas faturas, o que facilita no planejamento.

Odete Reis: Pagar parcelado é mais vantajoso quando você precisa do produto e não tem como guardar o dinheiro antecipadamente. O importante é fazer uma prestação que caiba dentro do orçamento e evitar parcela diverso itens de uma vez para não ficar com produtos acumulados.

Quais as vantagens e desvantagens de pagar parcelado?

Grinaldo: A compra parcelada só é vantajosa se a compra for utilizada para gerar lucro para o proretario.Se a compra for para o uso próprio não existe vantagem nenhuma. A desvantagem é o endividamento, hoje no Brasil 80% da população economicamente ativa estão endividadas devido ao uso do cartão por comprar no parcelamento.

Robinson: Comprar parcelado pode ser vantajoso se o dinheiro aplicado gerar uma rentabilidade maior que o valor aplicado de juros na compra parcelada. A desvantagem é a falta de planejamento financeiro porque muitas compras parceladas podem gerar um descontrole.

O que é necessário analisar para decidir entre esses meios de pagamento?

Grinaldo: Na verdade o melhor é sempre comprar à vista. Quando compra qualquer coisa parcelada, só quem ganha é o banco ou a operadora de cartão. Outra coisa, o parcelamento pode levar a ruína financeira, pois não sabemos se teremos renda no futuro, aconselho sempre ter um orçamento financeiro, uma organização financeira para nunca comprar parcelado. Comprou, pagou e acabou a história.

Clayton: Para decidir entre esses meios de pagamento, a orientação é refletir se o produto adquirido realmente é necessário, se a comprar não vai interferir no orçamento mensal. Caso faça a compra no crédito não parcelar em muitas vezes e perde o controle da dívida.

Robinson: Antes de fazer uma compra é bom verificar se é mais vantajoso o valor à vista ou parcelado. Analisar também o valor da taxa de juros aplicada na compra, se compensa ou não. Outra orientação é não fazer muitas compras parceladas para não ficar inadimplente.

Odete Reis: Para decidir entre os meios de pagamento primeiro precisa analisar dentro de casa e do orçamento se é necessário fazer o gasto.

A maior dúvida do consumidor quando vai às compras é qual o melhor meio de pagamento. Afinal de contas, à vista já paga o produto de uma vez, mas a prazo pode fazer o pagamento aos poucos. As duas opções têm suas vantagens e desvantagens.