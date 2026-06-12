Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promove a partir deste sábado (13/06) uma nova adequação no trânsito para quem trafega entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro. Desta vez, a mudança contempla as alamedas Cunha Bueno e Armando Alcântara, que passam a funcionar em sentido único no trecho que fica entre as ruas Sete de Setembro e Zodumila Domingos Bio, conforme a lógica de um sistema binário.

Com a alteração, a mão de direção da alameda Cunha Bueno seguirá no sentido Zodumila Domingos Bio - Sete de Setembro; já a mão de direção da alameda Armando Alcântara seguirá no sentido Sete de Setembro - Zodumila Domingos Bio. As vias seguem sendo de mão dupla nos trechos que não estão no quarteirão compreendido entre as ruas Sete de Setembro e Zodumila Domingos Bio, como aqueles que estão situados no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

A estratégia pensada para aprimorar o fluxo nesta localidade do município ainda contemplou a implantação de uma rotatória na avenida Senador Roberto Simonsen, entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida; a implantação de quatro conjuntos semafóricos no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen com a rua Sete de Setembro; e a proibição do acesso à esquerda para a rua Sete de Setembro, sentido avenida Paulista, para quem trafega pela avenida Senador Roberto Simonsen na direção Casa Branca-Parque Max Feffer.

As intervenções vêm na esteira da inauguração do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, no último dia 2 de abril, que garantiu conexão entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa. Com essa abertura, passou a ser registrado um fluxo de 1,5 mil veículos diariamente na via.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta está buscando as adequações que se fazem necessárias para organizar o trânsito em um trecho tão estratégico para a mobilidade. “As mudanças na mão de direção nessas duas alamedas e as demais intervenções garantem mais segurança para condutores e pedestres, e promovem mais fluidez no tráfego, beneficiando a todos que circulam por essas vias”, ressaltou.