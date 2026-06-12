Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês

Mudanças ocorrem nas alamedas Cunha Bueno e Armando Alcântara; a primeira passa a funcionar no sentido rua Sete de Setembro e a segunda em direção à rua Zodumila Domingos Bio

12 junho 2026 - 16h31Por De Suzano
A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promove a partir deste sábado (13/06) uma nova adequação no trânsito para quem trafega entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de SetembroA Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promove a partir deste sábado (13/06) uma nova adequação no trânsito para quem trafega entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promove a partir deste sábado (13/06) uma nova adequação no trânsito para quem trafega entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro. Desta vez, a mudança contempla as alamedas Cunha Bueno e Armando Alcântara, que passam a funcionar em sentido único no trecho que fica entre as ruas Sete de Setembro e Zodumila Domingos Bio, conforme a lógica de um sistema binário.

Com a alteração, a mão de direção da alameda Cunha Bueno seguirá no sentido Zodumila Domingos Bio - Sete de Setembro; já a mão de direção da alameda Armando Alcântara seguirá no sentido Sete de Setembro - Zodumila Domingos Bio. As vias seguem sendo de mão dupla nos trechos que não estão no quarteirão compreendido entre as ruas Sete de Setembro e Zodumila Domingos Bio, como aqueles que estão situados no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

A estratégia pensada para aprimorar o fluxo nesta localidade do município ainda contemplou a implantação de uma rotatória na avenida Senador Roberto Simonsen, entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida; a implantação de quatro conjuntos semafóricos no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen com a rua Sete de Setembro; e a proibição do acesso à esquerda para a rua Sete de Setembro, sentido avenida Paulista, para quem trafega pela avenida Senador Roberto Simonsen na direção Casa Branca-Parque Max Feffer.

As intervenções vêm na esteira da inauguração do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, no último dia 2 de abril, que garantiu conexão entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa. Com essa abertura, passou a ser registrado um fluxo de 1,5 mil veículos diariamente na via.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta está buscando as adequações que se fazem necessárias para organizar o trânsito em um trecho tão estratégico para a mobilidade. “As mudanças na mão de direção nessas duas alamedas e as demais intervenções garantem mais segurança para condutores e pedestres, e promovem mais fluidez no tráfego, beneficiando a todos que circulam por essas vias”, ressaltou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista
Cidades

Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2&ordm; semestre
Cidades

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2º semestre

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular

'Arraial do Artesão' na Praça dos Expedicionários é prorrogado até dia 20
Cidades

'Arraial do Artesão' na Praça dos Expedicionários é prorrogado até dia 20

Vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo crescem em Suzano
Cidades

Vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo crescem em Suzano

Escola de Palmeiras recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado
Cidades

Escola de Palmeiras recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado