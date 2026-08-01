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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Polícia

Homem desaparecido em Itaquá é encontrado morto na Avenida Brasil

Corpo foi encontrado com sinais de violência

01 agosto 2026 - 14h33Por da Reportagem Local
caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquá caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de Wallace Serodio Prado, de 34 anos, foi encontrado na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Brasil, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Familiares reconheceram o corpo como sendo de um morador da capital, que estaria desaparecido desde a manhã de quinta-feira (30).

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).