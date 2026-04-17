Inscrições abertas para Vestibular Social com bolsas integrais em ensino superior

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, lançou o edital do Programa Vestibular Social 2026, que irá conceder 50 bolsas de estudo integrais (100%) para o ensino superior, em parceria com o Centro Universitário ENIAC.



A iniciativa é voltada para moradores do município em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até dois salários mínimos, ampliando o acesso à educação e promovendo oportunidades de qualificação profissional.



As vagas estão distribuídas entre cursos nas áreas de gestão e tecnologia, como Logística, Recursos Humanos, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão Comercial. Todos os cursos serão oferecidos na modalidade a distância (EAD).



O processo seletivo será realizado em etapas, com inscrição gratuita de 22 de abril a 28 de maio, seguida pela prova do vestibular no dia 30 de maio, na EMEB Ruy Coelho. Após essa fase, os candidatos passarão por uma análise socioeconômica presencial, que definirá a lista final dos contemplados.



Além da nota no vestibular, critérios sociais serão considerados na seleção, como renda familiar, origem escolar, participação em programas sociais e outras condições que priorizam candidatos em maior situação de vulnerabilidade.



O programa também respeita as diretrizes da Lei Federal nº 12.711/2012, garantindo a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a proporcionalidade da população.



Para participar, é necessário residir em Ferraz de Vasconcelos há pelo menos dois anos, ter concluído o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada e não possuir formação em ensino superior.



Os candidatos aprovados iniciarão as aulas no segundo semestre de 2026, tendo acesso a uma formação completa e gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição no vestibular.



“A ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da educação, inclusão social e geração de oportunidades, investindo na formação acadêmica como ferramenta de transformação de vidas e desenvolvimento da cidade”, destaca o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke.



Mais informações e link de inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Ferraz.