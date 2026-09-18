ACE Suzano completa 58 anos de história e atuação junto ao empresariado

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) completa 58 anos neste domingo (20/09), celebrando uma trajetória diretamente ligada ao desenvolvimento do comércio, do empreendedorismo e da economia do município.



A história começou a ser construída ainda entre as décadas de 1930 e 1940, quando o crescimento industrial e comercial despertou entre os empresários a necessidade de uma entidade representativa. Uma primeira associação chegou a ser criada em 1957, mas foi somente em 20 de setembro de 1968 que a instituição se estabeleceu efetivamente, tendo como fundador o empresário e ex-prefeito João Alves Machado.



Ao longo das décadas, a antiga Associação Comercial e Industrial de Suzano tornou-se a atual ACE Suzano, acompanhando as transformações da cidade e da maneira de empreender. Aos poucos, a entidade passou a construir um ecossistema capaz de conectar seus associados e oferecer ferramentas para facilitar a rotina e contribuir para o desenvolvimento dos negócios.



Atualmente, os associados têm acesso a soluções como consultas de crédito, certificado digital, programa de estágio e portal de vagas, além de convênios e uma ampla rede de parceiros que proporciona benefícios e condições especiais em diferentes produtos e serviços.



A entidade também promove iniciativas de capacitação e relacionamento, como Rodadas de Negócios, Encontros de Negócios e o ACE Suzano Cast, além de campanhas de fortalecimento da economia local, como o Compre em Suzano e o Liquida Suzano Autos, além de suas ações para datas festivas, como Dia das Mães, Dia dos Pai e Natal Premiado.



Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a evolução da entidade reforça um propósito que atravessa gerações. “Quando olhamos para a nossa história, percebemos o quanto a ACE evoluiu junto com Suzano. São 58 anos de muitas pessoas trabalhando para representar e fortalecer quem empreende. Hoje temos um ecossistema que aproxima empresários, oferece soluções e cria oportunidades, sem perder a essência que deu origem à nossa entidade”, afirma.



Para celebrar o aniversário, a ACE Suzano promove durante setembro uma programação especial de Encontros de Negócios, que já passou pelo Colégio UNISUZ, Magic City e Casa do Norte Tonhão, contemplando empresários e comerciantes de Palmeiras, da região norte e da área central. O ciclo será encerrado nesta segunda-feira (21/09), no auditório da entidade (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro), com uma programação dedicada à cultura organizacional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da ACE, na aba “Eventos”.



“Celebramos tudo o que já foi construído, mas também olhamos para frente. Queremos uma ACE cada vez mais próxima, moderna e capaz de gerar conexões e oportunidades para os empresários de Suzano”, completa Homan.