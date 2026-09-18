Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 18 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

ACE Suzano completa 58 anos de história e atuação junto ao empresariado

Fundada em 1968, entidade acompanhou o desenvolvimento de Suzano e ampliou sua atuação com serviços, benefícios e iniciativas voltadas ao fortalecimento do comércio 

18 setembro 2026 - 15h39Por de Suzano
A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) completa 58 anos neste domingo (20/09)A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) completa 58 anos neste domingo (20/09) - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) completa 58 anos neste domingo (20/09), celebrando uma trajetória diretamente ligada ao desenvolvimento do comércio, do empreendedorismo e da economia do município.

A história começou a ser construída ainda entre as décadas de 1930 e 1940, quando o crescimento industrial e comercial despertou entre os empresários a necessidade de uma entidade representativa. Uma primeira associação chegou a ser criada em 1957, mas foi somente em 20 de setembro de 1968 que a instituição se estabeleceu efetivamente, tendo como fundador o empresário e ex-prefeito João Alves Machado.

Ao longo das décadas, a antiga Associação Comercial e Industrial de Suzano tornou-se a atual ACE Suzano, acompanhando as transformações da cidade e da maneira de empreender. Aos poucos, a entidade passou a construir um ecossistema capaz de conectar seus associados e oferecer ferramentas para facilitar a rotina e contribuir para o desenvolvimento dos negócios.

Atualmente, os associados têm acesso a soluções como consultas de crédito, certificado digital, programa de estágio e portal de vagas, além de convênios e uma ampla rede de parceiros que proporciona benefícios e condições especiais em diferentes produtos e serviços.

A entidade também promove iniciativas de capacitação e relacionamento, como Rodadas de Negócios, Encontros de Negócios e o ACE Suzano Cast, além de campanhas de fortalecimento da economia local, como o Compre em Suzano e o Liquida Suzano Autos, além de suas ações para datas festivas, como Dia das Mães, Dia dos Pai e Natal Premiado.

Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a evolução da entidade reforça um propósito que atravessa gerações. “Quando olhamos para a nossa história, percebemos o quanto a ACE evoluiu junto com Suzano. São 58 anos de muitas pessoas trabalhando para representar e fortalecer quem empreende. Hoje temos um ecossistema que aproxima empresários, oferece soluções e cria oportunidades, sem perder a essência que deu origem à nossa entidade”, afirma.

Para celebrar o aniversário, a ACE Suzano promove durante setembro uma programação especial de Encontros de Negócios, que já passou pelo Colégio UNISUZ, Magic City e Casa do Norte Tonhão, contemplando empresários e comerciantes de Palmeiras, da região norte e da área central. O ciclo será encerrado nesta segunda-feira (21/09), no auditório da entidade (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro), com uma programação dedicada à cultura organizacional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da ACE, na aba “Eventos”.

“Celebramos tudo o que já foi construído, mas também olhamos para frente. Queremos uma ACE cada vez mais próxima, moderna e capaz de gerar conexões e oportunidades para os empresários de Suzano”, completa Homan.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo

Suzano integra mesa de debates do 3&ordm; encontro do Fórum Internacional de Educação
Cidades

Suzano integra mesa de debates do 3º encontro do Fórum Internacional de Educação

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras
Cidades

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses
Cidades

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses

Ação da GCM no Parque Dourado apreende som e detém três suspeitos em Ferraz
Polícia

Ação da GCM no Parque Dourado apreende som e detém três suspeitos em Ferraz

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim
Cidades

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim