Ação da GCM no Parque Dourado apreende som e detém três suspeitos em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos deteve três indivíduos no último domingo (13), durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego público no bairro Parque Dourado. Essa intervenção ocorreu após as equipes serem acionadas para fiscalizar denúncias de som em volume excessivo no local.

Durante a abordagem, parte dos envolvidos recusou-se a atender as orientações para cessar o barulho e passou a hostilizar a guarnição. A situação evoluiu para tentativas de agressão contra os guardas, exigindo a intervenção imediata da equipe para conter os suspeitos, conter a confusão e garantir a segurança de todos os presentes.

No decorrer da ação, os indivíduos ainda danificaram o portão de um imóvel vizinho, arremessaram objetos e proferiram ofensas contra o morador, acusando-o de ter acionado a fiscalização. Diante dos fatos, o trio foi conduzido à Delegacia da Polícia da cidade, onde foram autuados pelo crime de perturbação do sossego, segundo a injúria.

Na esfera administrativa, a GCM efetuou a apreensão da caixa de som utilizada no local e aplicou as multas previstas na legislação municipal vigente. A atuação firme reforça o compromisso do patrulhamento preventivo e fiscalizatório em assegurar a ordem pública, o sossego das famílias e o respeito às forças de segurança.

O comandante da GCM, Cleverson Ramos, ressaltou que as ações integradas de fiscalização continuam intensificadas na cidade. “A Guarda Civil Municipal atua diariamente para garantir a tranquilidade e a segurança dos moradores de Ferraz. Não toleramos o desrespeito às leis de convivência e, muito menos, atos de hostilidade contra nossos agentes no cumprimento de dever. O patrulhamento continuará firme no combate à perturbação do sossego em todas as regiões do município”, destacou.