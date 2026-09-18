Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou nesta segunda-feira (19/05), durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações realizadas no 2º quadrimestre do ano, cujo destaque foram os 20.140 atendimentos promovidos pelas unidades do Centro Unificados de Serviços (Centrus) localizados na região central (13.778) e no Jardim Dona Benta, na região norte (6.362).

Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Mauro Vaz, que estava acompanhado da diretora de Divisão, Abigail Maria do Carmo, e da coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Economia, Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza, e contou com a participação do presidente da Câmara, Artur Takayama, e do vereador Jaime Siunte.

Durante a prestação de contas, que também contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paulo Kenzo, houve menção ao trabalho desenvolvido pelos setores voltados à agricultura, com atendimento de 2.547 famílias por meio do Banco de Alimentos; e ao artesanato, que promoveu eventos especiais na Praça Expedicionários e no Glicério Boulevard para contemplar mais de 170 artesãos. Também foram informados os planos para alavancar o turismo na cidade, que inclui a atualização do Plano Diretor de Turismo.

A audiência pública detalhou os serviços oferecidos aos cidadãos, especialmente voltados à geração de renda. Neste contexto, foram citados os 2.880 atendimentos realizados nos Centrus pelo programa “Sebrae Aqui”, que oferece suporte presencial para empreendedores, com orientações sobre abertura e desenvolvimento de empresas, palestras, oficinas e cursos. Nestes locais, ainda foram recebidas 440 pessoas interessadas nos serviços do Banco do Povo Paulista (BPP), um programa de microcrédito produtivo do governo do Estado para empreendedores. A partir desses atendimentos, foram fechados contratos que somaram R$ 116.768,08.

Conforme foi apresentado, a pasta incentivou a inserção de munícipes no mercado de trabalho pelo fortalecimento do projeto “Suzano Mais Emprego”, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), no Centrus da região central, que atendeu 979 pessoas e encaminhou 171 para empresas da região. Também por conta deste instrumento, Suzano registrou um saldo positivo de 132 postos de trabalho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que aponta a diferença entre admissões e desligamentos.

No contexto da agricultura, a explanação reforçou junto aos vereadores o suporte que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico presta aos produtores locais. Para este setor, foram realizados 300 atendimentos técnicos e outros 300 relacionados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Por meio do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Plano Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), foram alcançados 67 agricultores parceiros e 28 entidades que recebem os alimentos que são produzidos. A iniciativa proporcionada pelo Banco de Alimentos destinou 79,6 toneladas de produtos, que garantiram 1.633 refeições.

Os serviços serão qualificados assim que estiver finalizada a reforma que está ocorrendo na Casa da Agricultura de Suzano, administrada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A unidade localizada na rua Abdo Rachid, 55, no centro, oferece serviços e apoio técnico para produtores rurais da região, e está sendo readequada para melhor atender as demandas da região.

Em relação ao trabalho do setor de Relações Institucionais, a pasta organizou, em 20 de agosto, a 6ª edição do “Encontro Empresarial”, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, no Jardim Santa Helena, que reuniu cerca de 300 empresários, comerciantes, representantes de entidades e autoridades municipais em uma manhã dedicada ao diálogo, à integração e ao fortalecimento das relações entre o poder público e o setor produtivo.

Para os empresários, foram demonstradas as ações relacionadas à implementação de um novo Plano Diretor de Turismo na cidade, que avançou mais uma etapa com a realização da 2ª audiência pública sobre o tema, que ocorreu no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, em 28 de julho, para apresentação do documento que está desenvolvido em conjunto entre a administração municipal e a Universidade de São Paulo (USP), por sua Escola de Comunicação e Artes (ECA).

O secretário Mauro Vaz enalteceu o trabalho de sua equipe e reforçou que todas as ações pretendem consolidar o desenvolvimento que Suzano já tem registrado na última década. “Temos que trabalhar em várias frentes, para que possamos atrair novos investimentos, aumentar a geração de renda, contribuir com a produção de alimentos por parte dos agricultores locais e incentivar o comércio e a indústria, além de dar as condições necessárias para os artesãos exporem seus produtos. Tudo isso fará com que sigamos avançando e nos tornemos um município atrativo para empresários e visitantes”, frisou o titular da pasta.