ACE Suzano divulga novas vagas de estágio e oportunidades de emprego na região

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano), por meio de parceria com o Instituto Talentos, está divulgando novas vagas de estágio e emprego disponíveis no portal online. As oportunidades são ofertadas por empresas associadas dos setores de comércio, indústria e serviços da região. Ao todo, são 12 vagas disponíveis, sendo seis oportunidades de estágio em vendas em rede de perfumaria e outras vagas distribuídas em diferentes empresas. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail curriculo@acesuzano.com.br e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 95677-3539.



As vagas de estágio contemplam diferentes áreas de atuação e empresas da região. Estão disponíveis oportunidades para estágio em vendas em loja de Produtos Naturais, em Suzano; Estágio em vendas em Rede de Perfumarias, em Itaquaquecetuba; Estágio em Vendas em Loja de Estofados, em Suzano; Estágio em Química em Indústria de Tintas, em Suzano; Estágio como ajudante de produção em Indústria de Embalagens, em Suzano; e Estágio administrativo em Comércio, também em Suzano.



Para participar dos processos seletivos, não é necessário possuir experiência profissional. Os candidatos devem ter mais de 16 anos, estar regularmente matriculados no Ensino Médio, Técnico ou Superior, conforme os requisitos de cada vaga, e estudar no período noturno.



Além das oportunidades de estágio, o Portal de Vagas da ACE Suzano também está recebendo currículos para uma vaga de churrasqueiro em regime de contratação CLT, ofertada por empresa associada, ampliando as possibilidades para quem busca colocação ou recolocação profissional. Empresas interessadas em divulgar suas vagas também podem entrar em contato com a associação.



O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da entidade com o desenvolvimento econômico e social da região. “Nosso papel é aproximar empresas e profissionais, criando oportunidades para que os jovens iniciem suas trajetórias no mercado de trabalho e para que as empresas encontrem talentos preparados para crescer junto com seus negócios. Essa conexão fortalece a economia local e contribui para o desenvolvimento de toda a região”, afirma.