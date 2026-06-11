'Smart Suzano' é responsável pela prisão de 65 foragidos da Justiça em oito meses

As câmeras de monitoramento do sistema “Smart Suzano” auxiliaram na captura de mais dois procurados da Justiça nesta quarta e quinta-feira (10 e 11/06), elevando para 65 o número de pessoas presas com apoio da tecnologia desde sua implantação, há oito meses. Ambos os homens detidos tinham mandados relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia.

A primeira ocorrência foi registrada nesta quarta-feira, por volta das 15 horas, na avenida Jorge Bei Maluf, nas proximidades do Terminal Norte. O procurado foi identificado pelo sistema de monitoramento e localizado por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) no momento em que se preparava para embarcar em uma van.

Já a segunda captura ocorreu nesta quinta-feira, por volta das 7h45, na avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Após alerta emitido pelo sistema, as equipes da GCM realizaram buscas com base nas características identificadas, incluindo informações sobre a vestimenta. O homem foi localizado e detido em cumprimento a mandado de prisão de Itaquaquecetuba.

As duas ocorrências reforçam o papel do “Smart Suzano” como ferramenta estratégica de apoio ao trabalho das forças de segurança. A tecnologia permite a identificação ágil de pessoas procuradas pela Justiça por meio de câmeras de ultra definição equipadas com reconhecimento facial, que cruzam as informações captadas com bancos de dados oficiais.

Os equipamentos estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade, instalados em totens de monitoramento e em outras estruturas urbanas, especialmente em locais de grande circulação. Toda a operação é integrada à Central de Segurança Integrada (CSI), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que funciona 24 horas por dia e reúne o trabalho conjunto da GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados demonstram a efetividade do investimento em tecnologia e inteligência. “O ‘Smart Suzano’ tem sido fundamental para ampliar a capacidade de resposta das nossas equipes. Cada alerta emitido pelo sistema permite uma atuação mais rápida, precisa e integrada, contribuindo diretamente para o cumprimento de mandados judiciais e para o fortalecimento da segurança pública no município”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a marca de 65 capturas confirma a importância da modernização das ferramentas de monitoramento. “Suzano vem investindo em tecnologia para proteger a população e apoiar o trabalho das forças de segurança. O avanço do ‘Smart Suzano’ mostra que estamos no caminho certo, com uma estrutura capaz de identificar procurados da Justiça, agilizar abordagens e garantir respostas mais eficientes para a cidade”, declarou o chefe do Executivo.