Segurança Cidadã acolhe demandas de moradores em reunião do Conseg Norte

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou na noite da última terça-feira (09/06) de mais uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Norte, voltada ao atendimento das demandas dos bairros Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra e região. O encontro, que contou com a presença do responsável pela pasta, Francisco Balbino, reuniu representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e outros setores da prefeitura, além da população.

Logo no início da reunião, moradores registraram elogios ao trabalho no combate à perturbação de sosseg. Também foram apresentadas novas demandas relacionadas a ocorrências recentes e pedidos de fiscalização contínua em pontos denunciados pela comunidade.

Outro tema discutido foi a iluminação pública, com solicitações de manutenção e ampliação da cobertura em vias da região norte. Além disso, demandas relacionadas ao trânsito local também foram pauta no encontro.

Além de Balbino, participaram da reunião o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o capitão Thiago Fermino, da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; o delegado do 2º Distrito Policial de Suzano, André Tostes; o diretor de Concessionárias da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos; o representante do Departamento de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, José Roberto; e do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações integradas que vêm sendo desenvolvidas pela GCM em conjunto com outros órgãos e forças de segurança para fiscalização de estabelecimentos, atendimento de denúncias e reforço do patrulhamento preventivo. As medidas incluem operações voltadas à preservação da ordem pública e do sossego.

Balbino destacou que as reuniões do Conseg são importantes para alinhar prioridades e dar retorno direto à população. “A reunião permitiu registrar o reconhecimento dos moradores ao trabalho da GCM no combate à perturbação de sossego e, ao mesmo tempo, identificar novas demandas que precisam de atenção contínua. Seguiremos atuando de forma integrada com as forças de segurança e demais secretarias para responder às questões de ordem pública, iluminação e trânsito apresentadas pela comunidade da região norte”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias relacionadas à perturbação de sossego podem ser encaminhadas diretamente à GCM pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, com atendimento 24 horas por dia.