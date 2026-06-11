Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas de moradores em reunião do Conseg Norte

Encontro debateu sobre perturbação de sossego, iluminação pública, trânsito e reforço das ações integradas da GCM nas regiões do Miguel Badra e Boa Vista

11 junho 2026 - 16h19Por De Suzano
Encontro debateu sobre perturbação de sossego, iluminação pública, trânsito e reforço das ações da GCMEncontro debateu sobre perturbação de sossego, iluminação pública, trânsito e reforço das ações da GCM - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou na noite da última terça-feira (09/06) de mais uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Norte, voltada ao atendimento das demandas dos bairros Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra e região. O encontro, que contou com a presença do responsável pela pasta, Francisco Balbino, reuniu representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e outros setores da prefeitura, além da população.

Logo no início da reunião, moradores registraram elogios ao trabalho no combate à perturbação de sosseg. Também foram apresentadas novas demandas relacionadas a ocorrências recentes e pedidos de fiscalização contínua em pontos denunciados pela comunidade.

Outro tema discutido foi a iluminação pública, com solicitações de manutenção e ampliação da cobertura em vias da região norte. Além disso, demandas relacionadas ao trânsito local também foram pauta no encontro.

Além de Balbino, participaram da reunião o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o capitão Thiago Fermino, da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; o delegado do 2º Distrito Policial de Suzano, André Tostes; o diretor de Concessionárias da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos; o representante do Departamento de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, José Roberto; e do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações integradas que vêm sendo desenvolvidas pela GCM em conjunto com outros órgãos e forças de segurança para fiscalização de estabelecimentos, atendimento de denúncias e reforço do patrulhamento preventivo. As medidas incluem operações voltadas à preservação da ordem pública e do sossego.

Balbino destacou que as reuniões do Conseg são importantes para alinhar prioridades e dar retorno direto à população. “A reunião permitiu registrar o reconhecimento dos moradores ao trabalho da GCM no combate à perturbação de sossego e, ao mesmo tempo, identificar novas demandas que precisam de atenção contínua. Seguiremos atuando de forma integrada com as forças de segurança e demais secretarias para responder às questões de ordem pública, iluminação e trânsito apresentadas pela comunidade da região norte”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias relacionadas à perturbação de sossego podem ser encaminhadas diretamente à GCM pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, com atendimento 24 horas por dia.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Rock no Parque' terá apresentações de bandas de heavy metal neste domingo
Cidades

'Rock no Parque' terá apresentações de bandas de heavy metal neste domingo

'Baby, me Leva!' proporciona 2,4 mil adoções de animais desde 2020
Cidades

'Baby, me Leva!' proporciona 2,4 mil adoções de animais desde 2020

Ferraz promove 1&ordm; Workshop de Segurança Urbana com oficiais da Polícia Militar do Estado de SP
Cidades

Ferraz promove 1º Workshop de Segurança Urbana com oficiais da Polícia Militar do Estado de SP

ACE Suzano projeta alta de até 3,5% nas vendas para o Dia dos Namorados na cidade
Cidades

ACE Suzano projeta alta de até 3,5% nas vendas para o Dia dos Namorados na cidade

Ferraz terá telão gigante para moradores assistirem ao primeiro jogo do Brasil na Copa
Copa do Mundo

Ferraz terá telão gigante para moradores assistirem ao primeiro jogo do Brasil na Copa

Programa Bom Prato vai servir cardápios temáticos de Copa do Mundo
Cidades

Programa Bom Prato vai servir cardápios temáticos de Copa do Mundo