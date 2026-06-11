'Rock no Parque' terá apresentações de bandas de heavy metal neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer recebe neste domingo (14/06), a partir das 13 horas, mais uma edição do evento “Rock no Parque” com quatro grandes atrações. O evento, promovido pela Secretaria de Cultura de Suzano, levará ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares uma programação dedicada ao heavy metal, reunindo bandas autorais da região e tributos a grandes nomes do cenário internacional.

Com entrada gratuita, o evento contará com apresentações das bandas Haunter, Argna, Prowler - Iron Maiden Tributo e Steel Tormentor - Helloween Tributo. A iniciativa integra o calendário cultural do município e busca ampliar o acesso da população à música, além de valorizar artistas e grupos que mantêm viva a tradição do rock e do metal.

A abertura ficará por conta da Haunter, banda formada em Suzano em 2012 pelo vocalista Du Marques. Com influências de grupos consagrados como Iron Maiden, Angra e Helloween, o conjunto se consolidou como um dos representantes do speed metal brasileiro. Ao longo de sua trajetória, lançou três álbuns de estúdio e participou do programa Showlivre, além de conquistar ouvintes em diversos países da Europa e da América do Norte por meio das plataformas digitais. O trabalho mais recente, “Tales Of The Seven Seas”, recebeu destaque em mercados como França, Finlândia e Suécia.

Na sequência, sobe ao palco a Argna, banda criada a partir da admiração pela trajetória do Angra, um dos maiores nomes do metal nacional. Formado por músicos experientes, o grupo apresenta um repertório repleto de clássicos, reproduzindo com fidelidade a sonoridade e a energia que marcaram a carreira da banda brasileira.

A programação continua com a apresentação de Prowler - Iron Maiden Tributo, que homenageia uma das maiores referências do heavy metal mundial. O grupo promete levar ao público sucessos que atravessaram gerações e ajudaram a consolidar a banda britânica como um dos principais expoentes do gênero.

Encerrando a tarde de shows, a Steel Tormentor traz ao público um espetáculo dedicado ao Helloween, considerado um dos precursores do power metal. Com mais de dez anos de estrada, o grupo é reconhecido como um dos principais tributos à banda alemã no Brasil. Formada por músicos com experiência em palcos nacionais e internacionais, a Steel Tormentor revisita diferentes fases da carreira dos alemães, apresentando clássicos como “Eagle Fly Free”, “I Want Out” e “Keeper of the Seven Keys”.

De acordo com a coordenadora de Música da Secretaria Municipal de Cultura, Raquel Pereira, o consolidado evento demonstra a preocupação em oferecer uma programação diversificada e acessível para diferentes públicos. “O ‘Rock no Parque’ já é um grande e importante espaço para a valorização da cena musical e para o encontro dos apreciadores do gênero. Nesta edição, teremos bandas de grande qualidade, que representam tanto a força da produção autoral quanto a paixão pelos grandes clássicos do metal”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou que a iniciativa também contribui para fortalecer a ocupação dos equipamentos públicos por meio da arte e da convivência. “O grande objetivo é garantir que a população tenha acesso a experiências culturais variadas e gratuitas. O ‘Rock no Parque’ movimenta o cenário musical da cidade, incentiva os artistas e transforma o nosso parque em um espaço de encontro, lazer e cultura para pessoas de todas as idades”, afirmou.