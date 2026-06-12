Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu mais uma caçamba por falta do Controle de Transporte de Resíduos (CTR). Com a ocorrência, a cidade contabiliza seis contentores recolhidos por irregularidades neste ano.

A ação foi realizada às 9h25 desta sexta-feira (12/06), na avenida Leonardo Mendonça, no Jardim Carlos Cooper. No momento da fiscalização, o proprietário do imóvel não estava no local. A caçamba foi recolhida e encaminhada ao Pátio Municipal, no Jardim Casa Branca.

As ações têm caráter educativo e integram o trabalho de combate ao descarte irregular de resíduos no município. Com a intensificação da fiscalização, a Secretaria de Meio Ambiente tem observado uma redução das irregularidades, além de uma maior adequação dos transportadores às exigências estabelecidas.

“O trabalho também busca conscientizar a população sobre a importância de contratar empresas devidamente cadastradas. A medida permite o rastreamento dos resíduos da construção civil e contribui para que a destinação final seja realizada de forma ambientalmente adequada”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.