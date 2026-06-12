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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Cidades

'Arraial do Artesão' na Praça dos Expedicionários é prorrogado até dia 20

Programação seguirá diariamente, das 10 às 20 horas; neste sábado, horário será reduzido em razão da partida do Brasil na Copa do Mundo

12 junho 2026 - 16h10Por De Suzano
O O "Arraial do Artesão", realizado na Praça dos Expedicionários, no centro de Suzano, foi prorrogado até o próximo dia 20 de junho (sábado) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O “Arraial do Artesão”, realizado na Praça dos Expedicionários, no centro de Suzano, foi prorrogado até o próximo dia 20 de junho (sábado). A programação, que teve início na última quinta-feira (11/06) e seria encerrada neste sábado (13/06), seguirá por mais uma semana, ampliando a possibilidade de o público conferir os produtos de 45 expositores participantes.

Durante o período, a feira funcionará diariamente, das 10 às 20 horas. Excepcionalmente neste sábado, o atendimento será encerrado às 16 horas, em razão da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo Fifa 2026, marcada para as 19 horas.

Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa reúne produtos autorais confeccionados por artesãos de Suzano e busca fortalecer o empreendedorismo, a economia criativa e a geração de renda.

Entre os itens disponíveis estão peças de crochê para a casa, bonecas de pano, roupas para os públicos adulto e infantil, chaveiros, objetos decorativos e diversas opções de presentes personalizados. A programação permite que os visitantes conheçam o trabalho desenvolvido pelos expositores e adquiram produtos feitos manualmente, que carregam características e identidades próprias.

O ambiente também conta com músicas temáticas reproduzidas pelas caixas de som instaladas no espaço, proporcionando uma experiência mais acolhedora ao público e mantendo o clima das festividades juninas.

A prorrogação reforça as ações da administração municipal para ampliar os espaços de divulgação e comercialização destinados aos artesãos suzanenses. A realização da feira em um ponto de grande circulação também aproxima a população dos produtores locais e incentiva o consumo.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que a extensão da programação representa mais oportunidades para os participantes. “A prorrogação amplia o período de visibilidade e comercialização dos produtos, permitindo que nossos artesãos alcancem ainda mais pessoas. São profissionais que transformam talento, criatividade e dedicação em fonte de renda, e o nosso compromisso é continuar criando oportunidades para que eles divulguem seus trabalhos, conquistem novos clientes e fortaleçam seus negócios”, afirmou.

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