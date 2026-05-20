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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Cidades

ACE Suzano promove 'Café com RH' e aborda análise comportamental na contratação

Evento gratuito será na segunda-feira (25/05), com palestra da psicóloga organizacional Edna Borges

20 maio 2026 - 16h19Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) promoverá, na próxima segunda-feira (25/05), o evento “Café com RH”, um encontro exclusivo voltado a profissionais que acreditam no poder das pessoas e no fortalecimento das relações dentro das empresas. A programação ocorrerá das 8h30 às 10 horas, no auditório da entidade (rua Presidente Rodrigues Alves, nº 157 - Centro), com entrada gratuita e vagas limitadas. As inscrições estão disponíveis pelo WhatsApp (11) 9.6665-8471.

O encontro começará com café da manhã e networking a partir das 8h30, proporcionando um ambiente acolhedor para troca de experiências, fortalecimento de conexões profissionais e compartilhamento de boas práticas entre os participantes.

Às 9 horas, a psicóloga organizacional Edna Borges ministrará a palestra “O Poder da Análise Comportamental na Contratação de Colaboradores”. A especialista abordará como a análise comportamental pode contribuir para processos seletivos mais assertivos, auxiliando empresas na identificação de perfis alinhados à cultura organizacional e às necessidades das equipes.

Na sequência, às 9h30, será realizada a apresentação do Instituto de Talentos da ACE Suzano, iniciativa voltada à conexão entre empresas, profissionais e oportunidades, reforçando o compromisso da entidade com o desenvolvimento do mercado de trabalho e a valorização do capital humano.

Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, o evento representa uma oportunidade importante para fortalecer o setor de Recursos Humanos e estimular novas práticas dentro das empresas. “O RH tem um papel fundamental no crescimento das organizações, porque são as pessoas que fazem a diferença no dia a dia das empresas. O 'Café com RH' foi pensado justamente para promover conhecimento, troca de experiências e conexões que possam contribuir para um ambiente corporativo mais preparado e humano”, destacou.

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