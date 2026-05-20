'Suzano Mais Emprego' promove processos seletivos no Centrus

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do programa “Suzano Mais Emprego”, realizará dois processos seletivos para vagas em diferentes áreas das lojas Riachuelo e dos supermercados Semar. Ocorrerão nesta quinta (21/05) e na próxima segunda-feira (25/05), das 10 às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A Riachuelo, que recebe currículos no primeiro dia, oferece 500 vagas para o público geral e 80 vagas para pessoas com deficiência (PCD). São para cargos no centro de distribuição da rede, localizado em Guarulhos.

A empresa exige, como requisitos, que os candidatos tenham mais de 18 anos e ensino médio completo, além de disponibilidade para atuar aos finais de semana. Os benefícios incluem vale-transporte, credencial do Sesc, seguro de vida, auxílios médicos e odontológicos e outros.

No segundo dia, o Semar apresenta 19 vagas. Entre elas, se destacam cinco para balconista de açougue, três para repositor e duas para confeiteiro. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e experiência prévia na função como um diferencial.

A rede de supermercado oferece planos de saúde e odontológico, vale-transporte e restaurante no local de trabalho. Após o processo, os selecionados serão distribuídos para unidades do Semar próximas ao endereço apresentado no momento da inscrição.

Para participar de ambos os processos, os interessados devem comparecer ao Centrus com documento e uma cópia do currículo para ser deixada com os recrutadores. Tudo será encaminhado para as empresas que irão dar continuidade à análise dos candidatos.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, iniciativas como esta ajudam muito os candidatos na busca por emprego. “Disponibilizando tantas vagas em diferentes áreas, conseguimos inserir ou recolocar as pessoas no mercado de trabalho e, assim, oferecer uma melhora em sua qualidade de vida. Empresas parceiras como o Semar e a Riachuelo também garantem nossa participação na movimentação da economia de Suzano e também de fora”, destacou.