Administração destaca 939 convocações e 504 contratações desde 2025

A Secretaria Municipal de Administração apresentou, nesta terça-feira (19/05), o balanço das ações desenvolvidas na gestão do prefeito Pedro Ishi durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, onde foram destacadas as 939 convocações e 504 contratações realizadas pela Diretoria de Recursos Humanos (RH) e as inovações que têm sido implementadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação (TI).

As informações foram compartilhadas pela titular da pasta, Cintia Lira, que estava acompanhada do diretor de RH, André Amaral; do diretor de TI, Gérson Deliberato; e do médico do Trabalho, Hiran Rocha Guillaumon. Por parte do Legislativo municipal estiveram presentes o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e os parlamentares André Marcos de Abreu, o Pacola, que conduziu a atividade; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Para os vereadores, foi reforçado o empenho da administração municipal em garantir a chegada de novos servidores para o quadro de funcionários que compõem as secretarias que lidam diretamente com a população, como as pastas da Saúde, nas unidades da Atenção Básica e Rede de Urgência e Emergência (RUE), e de Educação, com os certames voltados a professores para a rede municipal de ensino.

Neste contexto, também houve menção às bolsas do Programa de Qualificação Profissional, que têm reforçado os serviços prestados pela Prefeitura de Suzano e contribuído com a formação dos munícipes para o mercado de trabalho. Esta iniciativa está com um edital aberto que registrou 1.928 inscrições, garantindo desde o final do ano passado, 636 convocações e 157 contratações.

Quanto às inovações registradas pelo setor de TI, foi mencionado que a administração municipal já iniciou os estudos técnicos e operacionais para adoção de inteligência artificial no serviço público, reforçando o uso da tecnologia que já alcança, por exemplo, a Agência Reguladora de Serviços (ARS), que funciona de forma digital desde sua criação, com a prestação de contas eletrônica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Conforme foi demonstrado, a gestão do prefeito Pedro Ishi consolidou o “Governo Digital” e a “Gestão Sem Papel”, implementados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com os módulos “Almoxarifado”, “Controle de Frotas”, “Terceiro Setor” e “Controle Interno”. Ainda foi garantida a implantação de ramal nas unidades externas e modernização da infraestrutura tecnológica municipal, com renovação, melhoria e ampliação da infraestrutura e de rede de dados nas unidades municipais, visando maior estabilidade, segurança e eficiência operacional.

A secretária de Administração afirmou que o trabalho tem colaborado com o desenvolvimento do município e aumentando a eficiência dos serviços públicos. “Buscamos atender as demandas de cada pasta com RH, para manter o atendimento à população e temos buscado garantir as inovações necessárias na gestão, para aumentar a eficiência e reduzir os custos. Agradecemos a oportunidade concedida pela Câmara Municipal para compartilharmos nossas ações”, declarou Cintia Lira.