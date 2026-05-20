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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Transporte

Trens e Metrô terão funcionamento 24h durante Virada Cultural 2026

Passageiros da CPTM e do Metrô que irão ao evento contarão com operação ininterrupta e trens reservas para aumentar a frota, se necessário

20 maio 2026 - 12h00Por Agência SP
Passageiros da CPTM e do Metrô que irão ao evento contarão com operação ininterrupta e trens reservas para aumentar a frota, se necessárioPassageiros da CPTM e do Metrô que irão ao evento contarão com operação ininterrupta e trens reservas para aumentar a frota, se necessário - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

As linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo terão operação 24 horas neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, para atender os passageiros que quiserem aproveitar a Virada Cultural.

Na CPTM, de sábado para domingo, os trens vão operar de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Entre 00h e 4h, as estações da companhia estarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará nesse período.

Além disso, durante todo o evento, a CPTM colocará trens de prontidão em locais estratégicos para serem utilizados em caso de um eventual aumento de demanda.

Os colaboradores da CPTM estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação serão informadas aos passageiros por avisos sonoros nos trens e estações, painéis eletrônicos e sinalização nas estações e plataformas.

É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Programação Metrô

Já no Metrô, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque dos passageiros. Haverá trens extras de prontidão, que poderão ser utilizados caso seja necessário em qualquer uma das linhas.

O quadro de funcionários da segurança e estação também terá reforço, especialmente nas estações da região central, como Sé, São Bento, Anhangabaú e República, nas quais há previsão de maior movimentação de público.

Por questões de segurança, também serão adotadas nessas estações, estratégias de fluxo para uma circulação mais organizada e segura ao longo do evento.

Para orientar os passageiros, haverá comunicação visual reforçada e mensagens sonoras. Devido a proximidade aos locais onde ocorrerão as apresentações, alguns acessos destas estações permanecerão fechados.

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana.

Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

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