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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Cidades

Alto Tietê se destaca em ranking nacional de qualidade de vida; Mogi lidera

Suzano ocupa a 6º posição na região e 895º entre 5.570 municípios no Brasil

20 maio 2026 - 16h47Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Mogi é a melhor colocada da região e ocupa o 75º lugar no BrasilMogi é a melhor colocada da região e ocupa o 75º lugar no Brasil - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Alto Tietê se destaca no ranking nacional de qualidade de vida divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com outras organizações. Mogi das Cruzes, Arujá e Itaquá são as melhores colocadas.

Entre as dez cidades da região, Mogi lidera o ranking com 69,21 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. Em seguida está Arujá (67,58); Itaquá (67,24); Poá (66,73); Guararema (65,69); Suzano (64,94); Ferraz de Vasconcelos (63,91); Santa Isabel (62,08); Biritiba Mirim (61,51); e Salesópolis (59,23).

O ranking é feito com base no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que mede o desemprenho social e ambiental dos 5.570 municípios brasileiros.

Ao todo, o cálculo abrange 57 indicadores, em três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidade, e 12 componentes: nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior.

Em escala nacional, Mogi ocupa a 75ª posição, Arujá 243ª, Itaquá 293ª, Poá 395ª, Guararema 648ª, Suzano 895ª, Ferraz 1.271ª, Santa Isabel 2.036ª, Biritiba 2.310ª, Salesópolis 3.415ª.  

“O índice mede diretamente resultados finalísticos e tem sido usado para o planejamento, avaliação de programas e aperfeiçoamento de políticas públicas”, descreve o IPS Brasil.

Brasil

Gavião Peixoto, localizada no interior de São Paulo, é a 1ª colocada no ranking nacional, com 73,10 pontos. Já em último lugar está Uiramutã, em Roraima, com 42,44 pontos.

A pesquisa também mostra que 18 das 20 cidades com maior pontuação estão localizadas no Sul e Sudeste do país, enquanto 19 das 20 com menor colocação estão no Norte e Nordeste.

Já a média do Brasil é de 63,40. Entre as dimensões do IPS Brasil, Necessidades Humanas Básicas alcançou a melhor pontuação geral média, de 74,58. Fundamentos do Bem-Estar atingiu pontuação 68,81, enquanto Oportunidades apresentou o resultado mais baixo, de 46,82.

DADOS

CIDADE                PONTOS              REGIONAL          NACIONAL

MOGI                   69,21                     1º                           75º

ARUJÁ                  67,58                     2º                           243º

ITAQUÁ               67,24                     3º                           293º

POÁ                      66,73                     4º                           395º

GUARAREMA    65,69                     5º                           648º

SUZANO              64,94                     6º                           895º

FERRAZ                63,91                     7º                           1.271º

SANTA ISABEL   62,08                     8º                           2.036

BIRITIBA              62,51                     9º                           2.310

SALESÓPOLIS    59,23                     10º                         3.415

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