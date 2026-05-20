Educação de Ferraz realiza lançamento de foguetes da OBAFOG

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Instituto Federal, realizou na manhã desta quarta-feira (20) o lançamento de foguetes da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), no campo da Vila Olímpica, na Rua Presidente Castelo Branco, 40, Vila Sofia.
O objetivo do projeto é promover a vivência científica e incentivar a participação feminina nas áreas de Ciências e Tecnologia por meio do lançamento de foguetes construídos pelas próprias estudantes. Esta ação também faz parte do projeto “Meninas na Ciência”, que já está vigente na rede municipal há quatro anos.
Os foguetes são feitos de garrafa PET e movidos a vinagre e bicarbonato, sem bomba de encher. Cada equipe constrói, coloca na base e bombeia para encher de ar e causar a reação em cada recipiente, depois mede-se a distância lançada.
Três escolas do município participaram da ação, a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Helmuth Herman Hans Louis Baxmann, Primorosa Jorge do Nascimento e Maria Inês Batista.
Segundo a articuladora pedagógica da Secretaria de Educação, Sara Souza, o projeto produz muitos benefícios para as alunas: “Estamos muito felizes com o desempenho delas. Este momento promove o empoderamento feminino e a inserção delas no mundo da ciência e da tecnologia”, relatou.
“Eu acho essa iniciativa muito legal, porque sabemos que nessa área existe majoritariamente um público masculino e dar essa oportunidade para as meninas é muito importante”, relatou a aluna Vitória da Emeb Baxmann.
As alunas devem fazer o foguete atingir acima de 50 metros de distância, assim elas estarão classificadas para a próxima no Rio de Janeiro.