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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Cidades

ACE Suzano promove encontro de tendências e oportunidades sobre o mercado comercial chinês

Iniciativa em parceria com a Câmara de Comércio Exterior da Alta Mogiana (Camex) será na próxima quarta-feira (17/06) 

11 junho 2026 - 18h08Por da Reportagem Local
Iniciativa em parceria com a Câmara de Comércio Exterior da Alta Mogiana (Camex) será na próxima quarta-feira (17/06) Iniciativa em parceria com a Câmara de Comércio Exterior da Alta Mogiana (Camex) será na próxima quarta-feira (17/06)  - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), em parceria com a Câmara de Comércio Exterior da Alta Mogiana (Camex), promovem um encontro formativo na próxima quarta-feira (17/06) para tratar de tendências e oportunidades acerca do mercado comercial chinês. A atividade será a partir das 18h30, na sede da entidade (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro), e os interessados podem se inscrever gratuitamente no site acesuzano.com.be/eventos.

O encontro, cuja realização também conta com apoio da agência de Suzano da Sicredi Progresso PR/SP e do Sincomércio, reunirá especialistas e empresários que participaram da mais recente “Imersão Canton Fair”, maior feira de fornecedores e fábricas chineses do mundo, para compartilhar tendências de mercado, oportunidades de importação, inovação, tecnologia e estratégias para aumentar a competitividade das empresas nacionais, sendo uma oportunidade única para a rede empreendedora local desenvolver práticas e fomentar sua rede de conexões com representantes brasileiros das missões empresariais que levaram o nome do País a um dos maiores polos produtivos de todo o planeta.

A programação contará com uma palestra do presidente da Camex Alto Tietê, Wladimir Machado, participante de missões empresariais que compartilhará sua experiência e os principais pontos de atenção e destaque constatados durante sua visita à maior feira multissetorial do mundo. Na sequência, será realizado um painel empresarial com convidados que apresentarão experiências reais, oportunidades de negócios e perspectivas sobre as relações comerciais entre Brasil e China, completando a formação. Ao longo de todo o processo, os participantes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e conhecer, na prática, as oportunidades identificadas no mercado chinês.

O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, pontuou que tratar de oportunidades de negócios e tendências do mercado chinês será algo muito benéfico pensando na competitividade local e no crescimento empresarial. “Além de estreitar relações comerciais entre Brasil e China, a ação visa potencializar a busca por soluções financeiras para negócios, bem como o estudo de desafios e oportunidades no cenário atual. Será uma grande noite, convidamos a todos para participar conosco e entender melhor este referencial produtivo tão essencial para o nosso meio”, comentou.

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