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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Cidades

Cras Boa Vista recebe oficina da CGU sobre utilização de espaços públicos

Encontro reuniu representantes do poder público e da sociedade civil para fortalecer a participação popular na implantação de equipamentos voltados à juventude e à igualdade racial

11 junho 2026 - 17h42Por De Suzano
Durante a vistoria, os participantes puderam ver na prática como podem contribuir com a fiscalização e acompanhamento da obraDurante a vistoria, os participantes puderam ver na prática como podem contribuir com a fiscalização e acompanhamento da obra - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Sala de Promoção a Diversidade Mestre Quim, que fica no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Boa Vista, recebeu nesta quinta-feira (11/06) uma reunião para apresentar e discutir o projeto “CGU e Conselhos: Pela Juventude e Igualdade Racial - Fiscalizando os Espaços Esportivos e Comunitários”. A iniciativa integra o Plano Juventude Negra Viva, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU) e busca incentivar o controle social e a participação da comunidade no acompanhamento da implantação e utilização dos Espaços Esportivos Comunitários (EECs).

Durante o encontro, foi apresentada a “Oficina Mão na Massa: O Espaço é Nosso!”, ação promovida pela CGU que capacita moradores, lideranças comunitárias e representantes de conselhos para acompanhar a execução das obras, identificar possíveis problemas e contribuir para a construção de planos de uso dos equipamentos públicos após a conclusão dos trabalhos.

Após a parte expositiva, os participantes realizaram uma visita à obra de uma praça que está sendo instalada entre as ruas Emilia Barradas Simões, José Valdecy de Souza e Vera Lúcia Pinto da Silva, no bairro Cidade Miguel Badra, e que já ultrapassa 60% de conclusão. Durante a vistoria, os participantes puderam ver na prática como podem contribuir com a fiscalização e acompanhamento da obra.

A proposta da oficina é aproximar a população dos investimentos públicos realizados nos territórios, especialmente aqueles voltados para jovens e comunidades historicamente vulnerabilizadas. Os participantes recebem orientações sobre fiscalização cidadã, identificação de irregularidades e mecanismos de acompanhamento das obras, além de debater formas de utilização dos espaços esportivos e comunitários após sua entrega.

O projeto faz parte das ações do Plano Juventude Negra Viva, política pública federal que reúne iniciativas voltadas à promoção de direitos, redução das desigualdades e ampliação das oportunidades para a juventude negra. Nesse contexto, os Espaços Esportivos Comunitários surgem como instrumentos de convivência, inclusão social, prática esportiva e fortalecimento dos vínculos comunitários.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, falou que a participação popular em projetos como esse garante que os equipamentos públicos atendam efetivamente às necessidades da população. “Quando a comunidade acompanha a implantação dos projetos e participa das decisões sobre a utilização dos espaços, os resultados são muito mais positivos. O esporte tem um papel transformador na vida das pessoas e iniciativas como essa fortalecem a cidadania, a inclusão social e o sentimento de pertencimento da população em relação aos equipamentos públicos”, afirmou.

A atividade contou ainda com as presenças da coordenadora do Cras Boa Vista, Débora Garcia; do auditor federal de Finanças e Controle da CGU, Sergio Takibayashi; do coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU, Marcio Sobral; do presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luiz Bom Fim; da presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes; e do vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; além de outros representantes de secretarias e conselhos municipais.

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