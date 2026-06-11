Escola de Palmeiras recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado

O projeto “Saúde Itinerante”, realizado pela Secretaria de Saúde de Suzano, chega neste sábado (13/06), das 8 às 16 horas, à Escola Estadual Helena Zerrener, na estrada Santa Luzia, 9.700, no bairro Quinta Divisão, em Palmeiras. É a segunda vez da iniciativa na região, levando uma série de serviços gratuitos à população local.

Durante a ação, os participantes poderão contar com consultas médicas por livre demanda, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (dextro), avaliação odontológica, vacinação e coleta de exame preventivo de papanicolau.

A programação inclui ainda a realização de exames laboratoriais e atendimentos realizados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além da oferta de sessões de auriculoterapia.

O projeto tem como principal objetivo aproximar os serviços públicos de saúde da população que reside em bairros mais distantes das unidades fixas de atendimento, reduzindo dificuldades relacionadas ao deslocamento e ampliando as oportunidades de acompanhamento preventivo. A estratégia permite que moradores de diferentes faixas etárias tenham acesso a cuidados essenciais em um único local, contemplando ações voltadas à saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, a iniciativa tem alcançado resultados positivos justamente por levar os serviços para perto dos moradores. “O Saúde Itinerante é uma estratégia fundamental para ampliar o acesso da população aos serviços da rede municipal. Nosso objetivo é oferecer atendimento de qualidade, fortalecer a prevenção e garantir que os moradores de regiões mais afastadas também tenham acesso facilitado a consultas, exames, vacinação e acompanhamento multiprofissional. Estamos trabalhando para aproximar cada vez mais a saúde da comunidade”, destacou o chefe da pasta.