Suzano apresenta suas credenciais ambientais em atividade alusiva ao Programa Município VerdeAzul

Suzano apresentou nesta quinta-feira (11/06) suas credenciais ambientais durante o ciclo de debates chamado “Diálogos VerdeAzul”, realizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A atividade está integrada ao Programa Município VerdeAzul, do governo estadual, que certifica as cidades que comprovam compromisso com a preservação do meio ambiente a partir de instrumentos legais e ações contínuas.

A apresentação foi conduzida pelo analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Allan Santos de Oliveira, que é responsável pelo Setor de Educação Ambiental da pasta. Ele compartilhou com os presentes os aspectos do trabalho desenvolvido na cidade que estão alinhados com os parâmetros de referência desta iniciativa.

O conteúdo demonstrou a atuação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e os instrumentos que estão norteando as ações a médio e longo prazo, como o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática; o Programa Municipal de Educação Ambiental de Suzano (2026-2029); e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A gestão dos resíduos sólidos se ampara em uma rede de serviços integrados que contemplam a disponibilização de cinco ecopontos, a parceria com a cooperativa Univence em meio ao trabalho desenvolvido na Central de Triagem do Miguel Badra e a Caçamba Verde, que evita o transporte ilegal de resíduos.

No que tange à arborização urbana, foi destacado como a cidade prioriza o uso de espécies nativas e realiza trabalho efetivo para aumento do percentual de cobertura vegetal no perímetro urbano, com uma variedade de iniciativas como o “Árvore do Meu Bairro” e “Árvore Familiar”, que incentivam o plantio em família e integração com a comunidade; o “Disk Árvore”, que o permite agendamento do plantio em um lugar de preferência, de acordo com a viabilidade; o “Nasce uma criança, planta-se uma árvore”, entre outros.

A educação ambiental é desenvolvido por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação de Suzano, que garante visitas periódicas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura e demais pontos da cidade, com o objetivo de promover a vivência com o meio ambiente e com os animais, para desenvolver a conscientização em torno da importância da preservação.

O representante de Suzano no evento reforçou que a atividade na capital paulista garantiu mais uma oportunidade para mostrar abrangência do trabalho que está sendo desenvolvido. “Temos uma variedade de ações e instrumentos legais que demonstram o nosso compromisso com o meio ambiente. Por isso também trabalhamos de forma alinhada aos parâmetros do Programa Município VerdeAzul”, pontuou o analista ambiental Allan Oliveira.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a cidade se tornou uma referência regional e estadual por sua atuação. “É sempre motivo de orgulho podermos compartilhar nossas ações em eventos relevantes como o ‘Diálogos VerdeAzul’, que integram uma agenda ambiental associada não só a compromissos locais, como nacionais e internacionais. Suzano está fazendo a sua parte neste processo”, declarou o titular da pasta.