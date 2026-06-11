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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Cidades

Suzano apresenta suas credenciais ambientais em atividade alusiva ao Programa Município VerdeAzul

Equipe do Setor de Educação Ambiental tratou sobre trabalho realizado na cidade durante debate 'Diálogos VerdeAzul', que está associado à iniciativa

11 junho 2026 - 17h23Por De Suzano
Suzano apresentou nesta quinta-feira (11/06) suas credenciais ambientais durante o ciclo de debates chamado Suzano apresentou nesta quinta-feira (11/06) suas credenciais ambientais durante o ciclo de debates chamado "Diálogos VerdeAzul", realizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano apresentou nesta quinta-feira (11/06) suas credenciais ambientais durante o ciclo de debates chamado “Diálogos VerdeAzul”, realizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A atividade está integrada ao Programa Município VerdeAzul, do governo estadual, que certifica as cidades que comprovam compromisso com a preservação do meio ambiente a partir de instrumentos legais e ações contínuas.

A apresentação foi conduzida pelo analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Allan Santos de Oliveira, que é responsável pelo Setor de Educação Ambiental da pasta. Ele compartilhou com os presentes os aspectos do trabalho desenvolvido na cidade que estão alinhados com os parâmetros de referência desta iniciativa.

O conteúdo demonstrou a atuação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e os instrumentos que estão norteando as ações a médio e longo prazo, como o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática; o Programa Municipal de Educação Ambiental de Suzano (2026-2029); e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A gestão dos resíduos sólidos se ampara em uma rede de serviços integrados que contemplam a disponibilização de cinco ecopontos, a parceria com a cooperativa Univence em meio ao trabalho desenvolvido na Central de Triagem do Miguel Badra e a Caçamba Verde, que evita o transporte ilegal de resíduos.

No que tange à arborização urbana, foi destacado como a cidade prioriza o uso de espécies nativas e realiza trabalho efetivo para aumento do percentual de cobertura vegetal no perímetro urbano, com uma variedade de iniciativas como o “Árvore do Meu Bairro” e “Árvore Familiar”, que incentivam o plantio em família e integração com a comunidade; o “Disk Árvore”, que o permite agendamento do plantio em um lugar de preferência, de acordo com a viabilidade; o “Nasce uma criança, planta-se uma árvore”, entre outros.

A educação ambiental é desenvolvido por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação de Suzano, que garante visitas periódicas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura e demais pontos da cidade, com o objetivo de promover a vivência com o meio ambiente e com os animais, para desenvolver a conscientização em torno da importância da preservação. 

O representante de Suzano no evento reforçou que a atividade na capital paulista garantiu mais uma oportunidade para mostrar abrangência do trabalho que está sendo desenvolvido. “Temos uma variedade de ações e instrumentos legais que demonstram o nosso compromisso com o meio ambiente. Por isso também trabalhamos de forma alinhada aos parâmetros do Programa Município VerdeAzul”, pontuou o analista ambiental Allan Oliveira.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a cidade se tornou uma referência regional e estadual por sua atuação. “É sempre motivo de orgulho podermos compartilhar nossas ações em eventos relevantes como o ‘Diálogos VerdeAzul’, que integram uma agenda ambiental associada não só a compromissos locais, como nacionais e internacionais. Suzano está fazendo a sua parte neste processo”, declarou o titular da pasta.

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