Ações do Fundo Social precisaram se reinventar no período de pandemia, diz Larissa

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, diversos setores da municipalidade precisaram mudar suas atividades e se encaixar em uma nova realidade. Para o Fundo Social de Solidariedade de Suzano não foi diferente. De acordo com a presidente e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, as ações organizadas pelo Fundo precisaram se reinventar.

“Não tinha como não estarmos na linha de frente. Então tivemos que remodelar muitas coisas como, por exemplo, a campanha do agasalho e outras campanhas que estávamos realizando, atividades com a melhor idade, nossos cursos. Tivemos que ser criativos no momento de pandemia”, explica em entrevista ao DS.

Em relação a campanha do agasalho, as doações serão um pouco diferentes esse ano. Serão aceitas apenas roupas novas, que não foram usadas, justamente para evitar um possível contágio pelo Covid-19.



Os cursos oferecidos pelo órgão, em parceria com outras entidades, também precisaram de alterações. O curso de Promotoras Legais Populares agora está sendo realizado por meio de aulas online. Da mesma forma, os cursos de nível superior da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com aulas presenciais na sede do Saspe (Serviço de São Social e Projetos Especiais) na Glicério, 1.334, precisaram ser remanejados para o ensino remoto.



Quanto à campanha emergencial de arrecadação de alimentos realizada pelo Fundo Social, Larissa conta que mais de 4 mil famílias já foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas. A primeira-dama agradeceu aqueles que estão ajudando com a doação de alimentos e itens de higiene durante esse período.



“Somos muito gratos. Ficamos muito contentes por ver a solidariedade das pessoas. É um momento de união. Então as pessoas estão nos ajudando muito, assim como empresas também. O nosso time é muito grato por todos que estão nos ajudando e apoiando a nossa população”, reitera.



Em relação ao adiamento das eleições, Larissa, que também é presidente do Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) em Suzano, disse que enxerga com naturalidade a decisão do Congresso em mudar as datas para o pleito deste ano. Ela diz que já era esperado que houvesse essa preocupação com aglomerações durante as votações.



“Eu acredito que essa mudança foi para prezar a saúde da nossa população. Nós vamos continuar o nosso trabalho da melhor forma. Não tem problema ter sido adiado, independente se fosse no dia 4 (de outubro) ou agora no dia 15 (de novembro), nosso trabalho continua”, reforça. Larissa ainda diz que o partido vai realizar reuniões e encontros online para não perder os prazos estipulados pela Justiça Eleitoral. Conforme sancionado no último dia 2, as eleições municipais ocorrerão nos dias 15 e 29 de novembro (1º e 2º turnos).

