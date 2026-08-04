CCMI recebe palestra do Sebrae-SP sobre empreendedorismo para público com mais de 60 anos

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) de Suzano recebeu, na manhã desta terça-feira (04/08), a palestra “Economia Prateada: Novos Caminhos para Empreender”, promovida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). A atividade marcou a apresentação do programa “Empreendendo na Maturidade”, iniciativa voltada ao incentivo do empreendedorismo entre pessoas com 60 anos ou mais, reunindo cerca de 40 participantes atendidos pelo equipamento interessados em abrir um negócio ou aperfeiçoar a gestão de empreendimentos já existentes.

A palestra foi conduzida pelo gestor regional de Empreendedorismo Sênior do Sebrae-SP no Alto Tietê, Álamo Santos, que apresentou aos participantes o conceito da “economia prateada”, segmento voltado ao desenvolvimento de produtos, serviços e oportunidades para o público da terceira idade. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados ao empreendedorismo, ao planejamento, à inovação e às possibilidades de geração de renda na maturidade, destacando a experiência e o conhecimento acumulados pelos idosos como diferenciais para o mercado.

A ação integra o programa “Empreendendo na Maturidade”, que será desenvolvido em Suzano por meio de quatro encontros de capacitação, cujas datas ainda serão definidas. A programação contará com conteúdos sobre gestão empresarial, finanças, marketing, legislação e outros aspectos essenciais para quem pretende empreender ou fortalecer um pequeno negócio. Além das capacitações coletivas, os participantes terão acesso a mentorias e consultorias individuais, incluindo orientações sobre acesso ao crédito e planejamento financeiro.

A iniciativa busca fortalecer a chamada economia prateada na região do Alto Tietê, estimulando a autonomia financeira, a geração de renda e o protagonismo das pessoas com mais de 60 anos. O programa foi lançado em Suzano com o objetivo de ampliar as oportunidades para esse público, reconhecendo o potencial empreendedor da população idosa e incentivando a criação de novos negócios sustentáveis.

A primeira-dama e dirigente do CCMI, Déborah Ishi, acompanhou a atividade e lembrou do compromisso de promover iniciativas que valorizem a experiência de vida dos idosos e ofereçam novas perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional. “A maturidade representa uma bagagem de conhecimentos, vivências e habilidades que podem se transformar em grandes oportunidades de empreendedorismo. Ficamos muito felizes em receber essa parceria com o Sebrae-SP, que oferece capacitação, orientação e incentiva nossos idosos a acreditarem em seus projetos, conquistando mais autonomia e qualidade de vida. Tenho certeza de que esse programa abrirá portas para muitos sonhos se tornarem realidade”, destacou Déborah.