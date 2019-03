Adolescente suspeito de participar de planejamento de massacre é liberado

Após duas horas dando explicações ao Ministério Público (MP), o terceiro adolescente suspeito de participar do planejamento do massacre à escola Raul Brasil, em Suzano, foi liberado pouco depois do meio-dia. A Justiça ainda deve definir nesta sexta-feira (15) possibilidades de decretar ou não a apreensão do adolescente.

O depoimento do suspeito durou cerca de duas horas. O jovem chegou na companhia da mãe, por volta das 10h45, e escondeu o rosto com um capuz preto. Depois, foi direto à sala do MP. Promotores da Vara da Infância e Juventude fizeram perguntas à respeito do massacre, como, por exemplo, a ligação dele com os atiradores Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. Contudo, ele negou envolvimento no crime.

A Justiça autorizou buscas na casa deste terceiro jovem, a qual resultou em algumas apreensões. A perícia deve ainda realizar análise, com intuito de descobrir se ele fez compras na internet de objetos relacionados ao ataque. Um relatório deve ser enviado ainda hoje.

Conforme parecer da Polícia Científica, a juíza Érica Marcelina pode tomar uma decisão até o início da noite.

SUSPEITA

A polícia chegou até este terceiro jovem, depois que o dono de um estacionamento o reconheceu, por meio de fotografias, na companhia dos dois atiradores suicidas.