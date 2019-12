Advogado vai novamente à Justiça tentar barrar comissões contra Lisandro

O advogado de Lisandro Frederico (PSD), Marco Tanoeiro, disse, na sexta-feira, 13, que foi à vara da Justiça de Suzano na última quinta-feira (12) para apontar os erros que ele enxerga na formação das duas novas Comissões Processantes (CPs). As comissões foram formadas em sessão realizada na última quarta-feira (11) na Câmara Municipal.

Sobre o 1º processo, Tanoeiro explica que a juíza do caso suspendeu a ata da sessão do dia 13 de novembro (quando a primeira comissão foi formada). Para Tanoeiro, isso impede que a presidente do Legislativo suzanense, Gerice Lione (PL), coloque em votação uma nova comissão.

"Fomos à Justiça e alegamos que a ordem judicial foi descumprida. O que a Gerice fez foi suspender um ato publicado por ela mesma. Porém, a ata da sessão já havia sido suspensa pela Justiça. Sendo assim, a presidente não poderia ter colocado em votação uma nova comissão", explica o advogado.

A decisão da presidente da Câmara de suspender as duas comissões processantes foi publicada em edital em jornal da região na última quarta-feira (11), e a sessão que formou as novas comissões ocorreu na mesma dia. Entretanto, Tanoeiro diz que isso não é permitido.

"Há outro equívoco que envolve a formação das duas comissões. Os editais foram publicados e no mesmo dia a Gerice colocou em votação as novas comissões, mas isso não pode. Segundo a lei, seria permitido colocar em votação a partir do dia seguinte ao dia de publicação do edital", afirma

Sobre a segunda denúncia protocolada contra Lisandro, Tanoeiro diz que a formação da comissão não seguiu as exigências do sorteio. O advogado afirma isso ao relembrar que os vereadores Pacola (DEM), Rogério da Van (PRP), Denis, o filho do Pedrinho do Mercado (DEM) e Carlão da limpeza (PSDB), pediram para não participar da segunda comissão, mas Tanoeiro diz que os vereadores não poderiam recusar.

"Se o vereador foi sorteado ele tem que fazer parte, queira isso ou não. Tanto que no início da votação, a Gerice afirmou que os únicos impedidos de participarem era ela e o Lisandro, os demais poderiam", diz Tanoeiro.