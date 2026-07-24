Cultura abre inscrições para o 2º Salão de Artes Plásticas de Suzano

A Secretaria Municipal de Cultura abriu as inscrições para o 2º Salão de Artes Plásticas de Suzano 2026 – Alto Tietê. A iniciativa tem como objetivo incentivar, reconhecer e divulgar a produção artística contemporânea da região, além de fortalecer as artes visuais e ampliar o acesso da população às manifestações culturais.

As inscrições seguem até o dia 21 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário disponibilizado no link bit.ly/SalãoDeArtesPlásticas2026. O regulamento completo, com todas as orientações sobre inscrições, critérios de participação, cronograma e documentação exigida, está disponível no mesmo endereço.

Podem participar artistas plásticos com 18 anos ou mais, residentes em Suzano ou outro município do Alto Tietê. Nesta edição, cada participante poderá inscrever uma única obra ou uma série de trabalhos, considerada como uma única inscrição para fins de seleção e premiação. As produções deverão ser inéditas, de autoria própria, preferencialmente datadas e produzidas a partir de 2023, estando aptas para exposição, que será aberta ao público em novembro.

O regulamento prevê a participação de diferentes linguagens das artes plásticas, como desenho, pintura, fotografia, escultura, arte digital, colagem e gravura. Em contrapartida, não serão aceitas obras nas categorias instalação, vídeo-instalação, performance ou outras modalidades não previstas no edital, bem como trabalhos confeccionados com materiais perecíveis ou que possam comprometer a segurança do espaço expositivo.

As inscrições exigem o preenchimento de formulário eletrônico com informações pessoais e da obra, além do envio de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, currículo artístico, portfólio, ficha técnica, imagens da obra e termo de autorização para uso de imagem. Todo a documentação deverá ser encaminhada em formato PDF, conforme as orientações previstas no regulamento.

A seleção será conduzida por uma comissão formada por três especialistas em artes visuais indicados pela Secretaria Municipal de Cultura. O processo ocorrerá em duas etapas: a primeira consiste na análise documental dos inscritos e a segunda na avaliação artística das obras apresentadas. Ao final, até 60 trabalhos serão classificados para integrar a mostra oficial do 2º Salão de Artes Plásticas de Suzano 2026 - Alto Tietê.

Avaliação

As obras serão avaliadas com base em critérios como qualidade técnica, originalidade e relevância artística. Os trabalhos com maior pontuação receberão premiação em dinheiro, totalizando R$ 21 mil em prêmios de aquisição. O primeiro colocado receberá R$ 7 mil, o segundo R$ 6 mil e o terceiro R$ 5 mil. Também será concedida uma Menção Honrosa no valor de R$ 3 mil, destinada exclusivamente a artistas residentes em Suzano. Todos os participantes habilitados para a mostra receberão certificado de participação.

As obras selecionadas serão expostas no Espaço de Artes Antonio Palomares, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro da cidade, e a exposição permanecerá aberta ao público por 30 dias.

O secretário José Spitti destacou que o salão representa uma importante vitrine para os artistas e fortalece o cenário cultural do Alto Tietê. “Queremos oferecer oportunidades para que artistas da região apresentem seus trabalhos, ampliem sua visibilidade e contribuam para aproximar a população das artes visuais. Convidamos todos os artistas a participar desta segunda edição, que certamente será um grande espaço de encontro, criatividade e expressão cultural”, afirmou.

Os interessados que tiverem dúvidas podem procurar a Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na rua Benjamin Constant, 682, no centro, ou entrar em contato pelo telefone (11) 4747-4180.