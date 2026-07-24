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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Cidades

Orlando Digenova recebe encontro de professores de Arte neste sábado

Atividade reunirá docentes da rede municipal para troca de experiências, apresentações culturais e debates sobre educação, território e práticas pedagógicas

24 julho 2026 - 18h08Por De Suzano
Orlando Digenova recebe encontro de professores de Arte neste sábadoOrlando Digenova recebe encontro de professores de Arte neste sábado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), receberá neste sábado (25/07), entre 8 horas e meio-dia, o encontro “Mesa de Partilha e Confluência - História de Casas e Quintais”.

Promovido pela Secretaria de Educação de Suzano, o evento reunirá professores de Arte da rede municipal para uma manhã de troca de experiências, apresentações culturais e debates sobre práticas pedagógicas.

A atividade será realizada das 8 horas ao meio-dia e integra a programação da 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano (Mams). A participação será exclusiva para os professores de Arte da rede, que poderão compartilhar experiências desenvolvidas nas unidades escolares e refletir sobre as relações entre arte, educação, território, memória e identidade, advindas do investimento da Secretaria de Educação na formação contínua de serviço.

A programação contará com uma mesa de debates mediada pela supervisora da área de Arte da Prefeitura de Suzano, Francisca Lima, a Xica Lima. Também participarão da conversa as educadoras Yasmin Maschio, Angela Uemura, Eliude Marques de Souza e Celia Kostaschuck.

Além das discussões pedagógicas, o seminário terá apresentações culturais ao longo da manhã. Às 8h45, Matheus do Val fará uma apresentação de violão clássico. Às 10h45, será a vez da dança do ventre com Aline Messias.

Na sequência, às 10h55, o Grupo Raízes apresentará a atividade “Sons que habitam a memória”. O encerramento será realizado às 11h10, com uma apresentação de orquestra conduzida por Gleberson Santana, o Maestro Binho.

2ª Mams

A 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano está em cartaz desde 1º de julho e seguirá aberta ao público até o dia 31 deste mês, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique).

Com visitação gratuita, a exposição reúne produções artísticas desenvolvidas por alunos, professores e convidados, valorizando os processos criativos construídos no ambiente escolar.

Ao todo, são apresentados 35 trabalhos, entre gravuras, esculturas e pinturas, produzidos por 70 estudantes da rede municipal e 52 adultos, sendo 50 professores de arte e dois artistas convidados. As produções foram inspiradas nas obras do filósofo, poeta e escritor brasileiro Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo.

A iniciativa busca fortalecer a produção artística desenvolvida nas escolas, dar visibilidade aos trabalhos de investigação realizados por estudantes e educadores e aproximar a comunidade das experiências criativas desenvolvidas ao longo do ano letivo.

A supervisora da área de Arte, Francisca Lima, destacou que o seminário permitirá ampliar o diálogo entre os profissionais que atuam nas escolas municipais. “O seminário será um espaço de escuta, compartilhamento e valorização das experiências construídas diariamente pelos professores de Arte. Cada educador desenvolve práticas e pesquisas importantes em sua unidade, e esse encontro permitirá que esses conhecimentos circulem, inspirem novos projetos e fortaleçam o trabalho realizado em toda a rede”, afirmou Xica Lima.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que a programação reforça a importância da arte no processo de aprendizagem dos estudantes. “A arte amplia repertórios, estimula a criatividade e permite que os alunos compreendam melhor suas próprias histórias, seus territórios e as diferentes formas de expressão. Ao reunir nossos professores para dialogar e compartilhar experiências, também fortalecemos uma educação mais sensível, participativa e conectada com a realidade das nossas escolas”, declarou.

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