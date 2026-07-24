Saspe abre 87 vagas para cursos em beleza e bem-estar

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, a partir desta terça-feira (28/07), 87 vagas para cursos gratuitos do eixo de Beleza e Bem-Estar. As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do órgão municipal, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no Jardim Santa Helena.

As oportunidades são destinadas a moradores de Suzano com idade entre 18 e 60 anos. Para efetuar a inscrição, os interessados deverão apresentar CPF, RG e comprovante de residência. Algumas formações também exigem a apresentação de certificado de curso básico na área.

Serão oferecidos os cursos de Esmaltação em Gel, Tranças Nagô, Aplicação de Mega Hair, Spa dos Pés, Auxiliar de Cabeleireiro e Barbeiro. As atividades ocorrerão durante os meses de agosto e setembro, nos períodos da manhã e da tarde.

O curso de Esmaltação em Gel contará com duas turmas de dez alunos, totalizando 20 vagas. A primeira será realizada às segundas e quartas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, entre 3 e 17 de agosto. A segunda ocorrerá no mesmo horário e nos mesmos dias da semana, de 19 de agosto a 2 de setembro.

Cada turma terá carga horária de 20 horas. Para participar, é necessário apresentar certificado de curso básico de manicure.

A formação será direcionada a profissionais que já possuem conhecimentos básicos na área e desejam aperfeiçoar as técnicas de aplicação de esmaltação em gel. O conteúdo abordará o uso adequado de produtos e equipamentos, além de procedimentos voltados à segurança, precisão, durabilidade, brilho e resistência das unhas.

O curso de Tranças Nagô disponibilizará 12 vagas. As aulas ocorrerão às quartas e sextas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, entre 5 de agosto e 4 de setembro, com carga horária total de 40 horas.

Durante a formação, os participantes terão contato com técnicas básicas de trançado, divisão dos fios, preparação do cabelo, acabamento e cuidados com o couro cabeludo. A proposta é oferecer uma qualificação inicial para atuação na área da beleza, aliando o desenvolvimento técnico aos cuidados necessários durante os procedimentos.

Para o curso de Aplicação de Mega Hair serão oferecidas dez vagas. As aulas serão realizadas às quartas-feiras, das 13 às 17 horas, entre 5 de agosto e 2 de setembro, totalizando 20 horas de formação.

O conteúdo será voltado à aplicação de alongamentos capilares por meio de técnicas específicas, com utilização adequada de materiais e procedimentos. Os alunos serão orientados sobre segurança, conforto, naturalidade, acabamento e respeito às características dos fios e do couro cabeludo.

Já o curso de Spa dos Pés terá 15 vagas e será realizado às sextas-feiras, das 13 às 17 horas, entre 7 de agosto e 4 de setembro. A capacitação terá carga horária total de 20 horas e exigirá a apresentação de certificado de curso básico de pedicure.

Os participantes aprenderão técnicas de higienização, esfoliação, hidratação, massagem e aplicação de protocolos específicos de cuidados estéticos e bem-estar dos pés. A formação é destinada a profissionais que desejam ampliar e aperfeiçoar os serviços oferecidos na área.

O curso de Auxiliar de Cabeleireiro também disponibilizará 15 vagas. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, entre 4 de agosto e 3 de setembro, com carga horária de 40 horas.

A formação abordará procedimentos de higienização, preparação dos cabelos, organização do ambiente de trabalho e apoio aos serviços de corte, coloração, tratamentos capilares e finalização. O conteúdo também incluirá orientações sobre normas de higiene, segurança e atendimento ao cliente.

A proposta é preparar os participantes para prestar suporte técnico e operacional aos cabeleireiros, contribuindo para a qualificação e a inserção profissional no segmento da beleza.

Completando a programação, o curso de Barbeiro contará com 15 vagas. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, entre 4 de agosto e 3 de setembro, com carga horária total de 40 horas.

A formação será voltada ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades fundamentais para a atuação no setor de barbearia, ampliando as possibilidades de qualificação profissional, prestação de serviços e geração de renda.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que as formações oferecem oportunidades de aperfeiçoamento e geração de renda. “O setor de beleza e bem-estar apresenta diversas possibilidades de atuação profissional e de empreendedorismo. Com esses cursos, buscamos oferecer conhecimentos práticos para que os participantes possam aperfeiçoar técnicas, ampliar os serviços prestados e conquistar mais autonomia para ingressar ou crescer no mercado de trabalho”, afirmou.