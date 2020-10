Alto Tietê gera 2,2 mil vagas de emprego em agosto, aponta Caged

O Alto Tietê gerou 2.275 vagas de emprego em agosto, segundo levantamento divulgado ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O número é resultado da diferença entre admissões e demissões registradas no mês. Na região foram 9.319 pessoas contratadas e 7.044 demitidas.

Comparado aos números de julho, a região gerou 30,7% de vagas a mais. O saldo foi de 1.346 no mês retrasado, quando foram contratados 7.129 pessoas e 5.783 demitidos.

No acumulado de 2020, ou seja, de janeiro até agosto, o Alto Tietê está com saldo negativo de 8.162 vagas fechadas. Até o momento 64.920 pessoas foram contratadas e outras 73.082 demitidas.

Suzano

Em Suzano o saldo ficou em 91 vagas de emprego geradas. O município encerrou o mês com 1.861 contratações e 1.770 demissões.

No acumulado do ano a cidade tem saldo negativo de 1.138 vagas fechadas. Foram 13.036 contratados e 14.174 demitidos.

Alto Tietê

Entre as demais cidades da região, Itaquaquecetuba aparece com o maior saldo. Foram 835 vagas abertas. O município contratou 1.846 e demitiu outros 1.011.

No acumulado saldo é negativo de 1.298. A cidade contratou 10,6 mil até agora e demitiu outros 11,9 mil.

Em seguida está Mogi das Cruzes, com saldo de 663. Foram 3.102 contratados e 2.439 demitidos. No acumulado o município está com saldo negativo de 3.020. Até o momento 23,5 mil pessoas foram contratadas e outras 26,5 mil demitidas.

Ferraz de Vasconcelos aparece em seguida, com saldo de 286 empregos gerados. São 641 admissões e 355 demissões. No ano õ saldo é negativo em 295. Foram 3,4 mil contratados e 3,7 mil demitidos.

Arujá vem na sequência, com saldo de 167 vagas. A cidade contabiliza 647 contratados e 480 demitidos. Em 2020, até o momento, foram 4,5 mil contratações e 5,3 mil demissões. O saldo ficou em menos 802.

Poá aparece com números próximos. A cidade tem saldo positivo de 114 vagas geradas. Foram 743 contratados e 629 demitidos. No ano o saldo também ficou negativo em 795. Foram 6 mil contratados até agora e 6,8 mil demitidos.

Guararema vem na sequência com 75 de saldo. São 216 contratados em agosto e 141 demitidos.

No ano a cidade tem menos 616 de saldo. São 1,2 mil contratados e 1,8 mil demitidos.

Com número próximo, Biritiba-Mirim e Santa Isabel registram números próximos. São 32 de saldo em Biritiba e 15 em Santa Isabel.

Por fim, Salesópolis aparece como a única com saldo negativo. A cidade fechou o mês com saldo de menos 8 vagas.