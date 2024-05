Alto Tietê terá confecções de tapetes no dia de Corpus Christi

O Alto Tietê terá a tradicional confecção de tapetes do Dia de Corpus Christi, data que será celebrada no dia 30 de maio. Entre as programações, está o Encontro de Tapetes, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Prefeitura, o evento ocorre nas imediações da praça Padre João Álvares, no Centro do município. O grupo vencedor leva R$ R$ 10 mil, enquanto o segundo ganha R$ 7 mil e o terceiro fatura R$ 5 mil. A confecção ocorre das 7 às 13 horas.

A programação conta ainda com: entrega dos troféus de participação (10h30), julgamento (13 horas), missa (15 horas), procissão (16h30), premiação (17h30). O encerramento está previsto para as 18 horas. A Prefeitura de Santa Isabel informou que irá colaborar com toda a logística para a confecção dos tapetes.

De acordo com a administração municipal, a Secretaria de Serviços Municipais retira as doações do pó de serra de uma empresa. Na sequência, é feito o tingimento das cores ensaca, risca os quadrados dos tapetes na avenida a partir das 3h30. Ainda segundo a Prefeitura, os sacos são distribuídos nas esquinas de toda a extensão da Avenida República, do Shoppinho até a Praça da Bandeira.

A Secretaria de Cultura marcará todos os números dos tapetes e quem irá confeccionar. A partir das 7 horas, os paroquianos das igrejas Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresa de Ávila e Matriz Santa Isabel estarão na avenida construindo seus tapetes.

Algumas secretarias da Prefeitura, tais como: Secretaria de Saúde, Assuntos Jurídicos, Desenvolvimento Social, Serviços Municipais e Cultura, além das escolas Municipais da Secretaria de Educação também irão confeccionar seus tapetes. No total, serão 120 tapetes.

Em Suzano, a Prefeitura atuará com apoio nas interdições do trânsito. Até o momento, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana registrou duas solicitações para esta finalidade. Já Biritiba Mirim ainda não divulgou a programação.

Guararema, Mogi das Cruzes e Poá não farão ações no dia de Corpus Christi, tarefa exclusiva das paróquias das respectivas cidades. Arujá e Salesópolis não responderam até o fechamento desta reportagem, bem como a Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes.

Corpus Christi

Os tradicionais tapetes tiveram origem em Portugal e chegaram ao Brasil durante a colonização, entre os séculos XVI e XIX. A prática, segundo a Igreja Católica, remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, "quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias".