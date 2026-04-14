Sede do Conselho Tutelar da região norte completa um ano com 7,2 mil atendimentos

A sede do Conselho Tutelar da região norte, localizada na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista, completa um ano de funcionamento nesta quarta-feira (15/04), registrando 7.224 atendimentos voltados à proteção das crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou ameaçados. O equipamento representou a primeira entrega da gestão Pedro Ishi para esta localidade do município.

A mudança para uma estrutura com o dobro do espaço físico (298 metros quadrados) da antiga sede, aprimorou a qualidade do trabalho prestado à população ao proporcionar salas exclusivas aos conselheiros, que passaram a ter a possibilidade de receber os munícipes em espaço mais privativo.

O novo endereço também trouxe como novidade a oferta de uma brinquedoteca, um ambiente pensado para garantir um maior acolhimento para as crianças no momento em que elas estão em espera. Outra conquista foi a abertura de uma da sala exclusiva de arquivo, que aumentou a capacidade de armazenamento de prontuários, bem como facilitou a localização dos mesmos.

Além da proteção às crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados, o Conselho Tutelar também promove orientação aos pais e responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e adolescentes. Também é atribuição dos conselheiros requisitar serviços públicos em Saúde, Educação, Assistência Social e outras áreas, nas esferas municipal, estadual e federal, quando há dificuldade de acesso.

Vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos dos menores de idade, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Suzano também conta um outro Conselho Tutelar, na região central, que fica localizado na rua Barão do Rio Branco, 249, no bairro Vila Costa, o CT1. As áreas de atuação de cada conselho são definidas pela linha férrea que corta Suzano: no sentido centro, até o limite com Ribeirão Pires, a responsabilidade é do Conselho da região central; e da linha férrea com direção à região norte, é o Conselho do Boa Vista é que fica responsável pelas demandas.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que o espaço tem garantido uma condição melhor de atendimento para quem busca o serviço. “Iniciamos uma nova história para o Conselho Tutelar na região norte com este equipamento que já tem mostrado seu valor neste novo endereço. Estamos acolhendo os munícipes com mais conforto e agilidade e proporcionando um ambiente de trabalho mais qualificado para os profissionais”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal está empenhada em implementar as melhorias necessárias nos equipamentos que acolhem os munícipes. “Os Conselhos Tutelares cumprem um papel de extrema relevância, garantindo o suporte necessário nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes estão sob ameaça. Por isso, qualificamos este espaço, em um novo endereço, para receber nossa população da maneira mais adequada possível”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.