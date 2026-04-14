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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Cidades

Sede do Conselho Tutelar da região norte completa um ano com 7,2 mil atendimentos

Espaço que representou primeira entrega da atual gestão para esta localidade garantiu mais conforto à população e melhor qualidade de trabalho para conselheiros

14 abril 2026 - 17h57Por De Suzano
sede do Conselho Tutelar da região norte, localizada na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vistasede do Conselho Tutelar da região norte, localizada na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A sede do Conselho Tutelar da região norte, localizada na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista, completa um ano de funcionamento nesta quarta-feira (15/04), registrando 7.224 atendimentos voltados à proteção das crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou ameaçados. O equipamento representou a primeira entrega da gestão Pedro Ishi para esta localidade do município.

A mudança para uma estrutura com o dobro do espaço físico (298 metros quadrados) da antiga sede, aprimorou a qualidade do trabalho prestado à população ao proporcionar salas exclusivas aos conselheiros, que passaram a ter a possibilidade de receber os munícipes em espaço mais privativo.

O novo endereço também trouxe como novidade a oferta de uma brinquedoteca, um ambiente pensado para garantir um maior acolhimento para as crianças no momento em que elas estão em espera. Outra conquista foi a abertura de uma da sala exclusiva de arquivo, que aumentou a capacidade de armazenamento de prontuários, bem como facilitou a localização dos mesmos.

Além da proteção às crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados, o Conselho Tutelar também promove orientação aos pais e responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e adolescentes. Também é atribuição dos conselheiros requisitar serviços públicos em Saúde, Educação, Assistência Social e outras áreas, nas esferas municipal, estadual e federal, quando há dificuldade de acesso.

Vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos dos menores de idade, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Suzano também conta um outro Conselho Tutelar, na região central, que fica localizado na rua Barão do Rio Branco, 249, no bairro Vila Costa, o CT1. As áreas de atuação de cada conselho são definidas pela linha férrea que corta Suzano: no sentido centro, até o limite com Ribeirão Pires, a responsabilidade é do Conselho da região central; e da linha férrea com direção à região norte, é o Conselho do Boa Vista é que fica responsável pelas demandas.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que o espaço tem garantido uma condição melhor de atendimento para quem busca o serviço. “Iniciamos uma nova história para o Conselho Tutelar na região norte com este equipamento que já tem mostrado seu valor neste novo endereço. Estamos acolhendo os munícipes com mais conforto e agilidade e proporcionando um ambiente de trabalho mais qualificado para os profissionais”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal está empenhada em implementar as melhorias necessárias nos equipamentos que acolhem os munícipes. “Os Conselhos Tutelares cumprem um papel de extrema relevância, garantindo o suporte necessário nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes estão sob ameaça. Por isso, qualificamos este espaço, em um novo endereço, para receber nossa população da maneira mais adequada possível”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

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