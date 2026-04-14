Prefeito recebe grupo de pais de alunos de escola do Boa Vista

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu na tarde desta terça-feira (14/04) o grupo “Mães que Protegem”, formado por moradores do bairro Cidade Boa Vista que têm filhos que estudam na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Meyer, unidade que foi invadida por um indivíduo no último dia 7 (terça-feira) e feriu uma das professoras com uma arma branca.

No encontro, realizado no gabinete, o chefe do Poder Executivo apresentou ao grupo — composto por Paloma Batista, Lucirene Gomes, Ariana Ribeiro, Raimundo Matos e Andrea Aparecida Vitor — as ações programadas para o aprimoramento da estrutura física e da segurança da escola. Também participaram da reunião a secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães; o secretário de Governo, Alex Santos; e o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Na conversa, considerada esclarecedora pelo grupo, o prefeito destacou que todas as iniciativas que serão promovidas visam adequar a unidade às necessidades apontadas pela população. “Um dos primeiros pontos que vamos abordar é o aumento da altura do muro por onde ocorreu a invasão, além da ampliação do número de câmeras na escola, para garantir maior monitoramento”, informou Pedro Ishi.

As informações foram bem recebidas pelo grupo, que ressaltou o estreitamento de laços com a prefeitura na tarde desta terça-feira. “Foi possível perceber que o prefeito já estruturou um planejamento voltado à segurança. Estamos sendo amparados após o acontecimento da semana passada, e isso é muito importante, pois demonstra que a administração municipal está ao nosso lado. Saímos mais tranquilos, sabendo que há um trabalho sendo realizado para garantir a segurança”, avaliou Lucirene.

“O prefeito Pedro Ishi abraçou nossa causa. Tudo é um processo de construção e, a cada dia, estamos avançando no diálogo. Alinhamos ideias e acredito que a reunião foi bastante produtiva”, pontuou Raimundo Matos.

O prefeito finalizou destacando que, além das ações previstas para a escola, a aproximação com os integrantes do grupo foi fundamental. “Fico satisfeito em recebê-los e ouvir as demandas da população, que são legítimas. Coloco-me à disposição para manter esse diálogo aberto, para que possamos ajustar outros pontos que o grupo considere necessários. Vamos caminhar juntos para promover uma comunidade escolar cada vez mais segura para nossas crianças”, concluiu.