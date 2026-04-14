Meio Ambiente viabiliza adoção de 144 cães e gatos pelo 'Baby, me Leva!' neste ano

O projeto “Baby, me Leva!” já possibilitou a realização de 144 adoções em 2026, sendo 74 cães e 70 gatos. Pelo quinto ano consecutivo, a iniciativa está garantindo que os animais acolhidos encontrem lares e que seus tutores sejam devidamente orientados sobre as responsabilidades que vêm com os novos membros de suas famílias.

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano tem o objetivo de estimular a adoção por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, garantindo a conscientização de famílias interessadas sobre os cuidados a longo prazo.

O último evento presencial do projeto ocorreu no sábado passado (11/04), no Suzano Shopping, onde 15 pets encontraram novos lares. Dez cães e cinco gatos foram para casa com tutores que assinaram um termo de responsabilidade feito para conscientizá-los sobre o que é necessário para garantir o bem estar dos animais.

Além dos encontros a cada dois meses no Suzano Shopping, o projeto ainda conta com uma plataforma on-line que divulga os animais disponíveis para adoção e eventos recorrentes no Parque Max Feffer, onde, inclusive, ocorrerá a próxima ação. No dia 26 de abril (domingo), o “Baby, me Leva!” levará por volta de 30 cães e gatos em busca de novos lares.

Em atividade desde 2021, o projeto já contribuiu para a realização de 2.412 adoções. A iniciativa conta com o apoio de cuidadores independentes, protetores e organizações não governamentais para acolher os animais resgatados. Os colaboradores também se comprometem a monitorar os processos e garantir que os novos tutores entendam seus deveres, sejam devidamente orientados e assinem o termo de responsabilidade.

Na plataforma do projeto, http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível consultar os perfis dos pets disponíveis para adoção. Aqueles que desejam conhecer algum dos animais podem entrar em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para consultar a disponibilidade e iniciar o processo de adoção.

“Investindo no projeto ‘Baby, me Leva!’, estamos investindo no bem-estar animal e na consciência dos suzanenses sobre adoção responsável. Eventos presenciais são essenciais para aproximar lares zelosos de animais que precisam deles", declarou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.