Parque Max Feffer terá campo com arquibancada para até 150 pessoas

Suzano terá um campo com arquibancada de capacidade para até 150 pessoas nas dependências do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador. A iniciativa surgiu após recomendação do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, durante reunião realizada com o prefeito Pedro Ishi nesta terça-feira (14/04) na sede da entidade, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A proposta tem como objetivo principal viabilizar o retorno de Suzano à Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, principal competição de base do país. Além disso, a nova estrutura também contribuirá para melhorar a logística esportiva da cidade, reduzindo a necessidade de uso constante do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, para treinos e jogos das categorias de base e profissionais.

A arquibancada será construída pelo União Suzano, em parceria com a gestão municipal. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano. O equipamento será instalado em um dos quatro novos campos de dimensões profissionais que estão sendo implantados no parque.

Do total de campos, dois serão destinados ao futebol amador, servindo como casa para o EC Cruzeiro do Sul e Reunidos FC. Os outros dois serão voltados às equipes profissionais - o próprio União Suzano e o Ecus. Um desses espaços contará com a nova arquibancada, permitindo a realização de partidas com presença de público e atendendo às exigências da Federação para que Suzano volte a ser sede da Copinha.

Durante o encontro, o prefeito destacou a busca por melhorias estruturais para o esporte. Foi nesse contexto que Bastos apresentou a sugestão e entregou um guia de gestão para cidades-sede da Copinha, documento que reúne orientações e adequações necessárias para receber o torneio.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do esporte local. “Essa arquibancada representa um avanço significativo. Além de atender às exigências da FPF, ela cria um ambiente mais adequado para competições e valoriza o trabalho que vem sendo realizado com nossas equipes. Estamos estruturando a cidade para voltar a ser protagonista na Copinha e em outras competições importantes”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi, que também entregou um totem da cidade ao presidente da FPF, destacou que a medida faz parte de um planejamento mais amplo de fortalecimento do esporte no município. “Estamos investindo de forma estratégica para garantir que Suzano tenha condições de sediar grandes eventos novamente. A sugestão do presidente Reinaldo Carneiro Bastos foi fundamental, e vamos seguir todas as orientações para recolocar nossa cidade no mapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa arquibancada é mais um passo nesse caminho”, declarou.

Além do prefeito, do secretário e do presidente da FPF, o encontro também contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful; do vereador Denis Cláudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; do presidente do União Suzano, Everton Oliveira, o Paizão; e do proprietário do clube, Eduardo Brito de Melo.