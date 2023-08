Aluguel de imóvel tem valor médio de R$ 2,2 mil no Centro e R$ 900 nos bairros

Ficar mais próximo do Centro e pagar mais caro no aluguel ou morar em regiões afastadas e economizar na locação? O DS fez uma pesquisa com imobiliárias de Suzano para saber qual o preço médio de um aluguel na cidade.

O levantamento leva em conta uma casa com dois dormitórios, cozinha e banheiro. O morador que quiser residir na região central vai desembolsar, pelo menos, R$ 2,2 mil mensais e quem preferir morar nas regiões norte ou sul da cidade encontra aluguel a partir de R$ 900.

Segundo a Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), áreas localizadas em regiões de centro comerciais tendem a ser mais caras do que terrenos longe do centro. O preço médio do aluguel do imóvel vai variar conforme a metragem e localização do terreno.

“O centro de Suzano é a área mais valorizada, porém ao longo dos tempos outros centros comerciais surgiram como por exemplo: Dona Benta, Miguel Badra, Boa Vista e Palmeiras. Esses são locais com grande volume de procura de imóveis, tanto para venda, quanto para locação (comercial e residencial)”, explicou o presidente da Acoris, Ademilson Alves Bernardes.

No centro de Suzano, de acordo com duas imobiliárias pesquisadas pelo DS, o aluguel de uma casa com três quartos, suíte, dois banheiros e garagem para dois carros varia de R$ 1,1 mil até R$ 5 mil mensais.

Nas mesmas imobiliárias, o preço médio de salão comercial nas ruas principais do centro de Suzano: Glicério, Benjamin Constant e Baruel sai a partir de R$ 4,5 mil até R$ 8 mil mensais. Já nas ruas paralelas à principal como a Rua Monsenhor Nuno o salão o aluguel é a partir de R$1,3 mil mais o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Na região norte da cidade, uma casa de aluguel, com os requisitos pesquisados pelo DS é a partir de R$ 1,5 mil mensais. Enquanto que um salão comercial, no Jardim Revista, de 25 m² está para alugar por R$ 800 mensais.

O Centro de Palmeiras virou uma área requisitada pelos comerciantes. Segundo o proprietário de uma imobiliária, que preferiu não se identificar, não há salões para alugar neste pólo comercial.

Assim como os salões, não há imóveis para alugar na área central. No entanto, o dono da imobiliária explica que nas áreas afastadas, Vila Fátima e Ikeda há casas de aluguel, baseada nos requisitos do DS, a partir de R$ 900. O valor máximo de aluguel nessa região chega a R$ 1,6 mil mensais.