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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Cidades

Prefeitura promove audiência pública virtual para elaboração da LOA 2027

População pode apresentar ideias e sugestões para orçamento municipal do próximo ano de forma on-line; documento pode ser acessado até 3 de julho de 2026

08 junho 2026 - 17h23Por De Suzano
Os interessados em participar desse processo podem acessar, até 3 de julho de 2026, o formulário on-line que fica disponibilizado no site da prefeitura, por meio do link http://bit.ly/LOA2027Os interessados em participar desse processo podem acessar, até 3 de julho de 2026, o formulário on-line que fica disponibilizado no site da prefeitura, por meio do link http://bit.ly/LOA2027 - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária está promovendo mais uma edição da Audiência Pública Eletrônica para elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027, com o objetivo de incentivar os cidadãos a contribuir com a lista de prioridades de Suzano para o ano que vem, a partir de sugestões, ideias e opiniões. 

Os interessados em participar desse processo podem acessar, até 3 de julho de 2026, o formulário on-line que fica disponibilizado no site da prefeitura, por meio do link http://bit.ly/LOA2027. Basta o cidadão escolher uma área prioritária para o orçamento e informar dados pessoais como nome e endereço de e-mail. A participação remota está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e, apesar de não ter caráter deliberativo, visa proporcionar à população a oportunidade de compartilhar suas demandas e necessidades.

Além de contribuir com ideias, o envolvimento do público ainda fomenta a transparência no processo de elaboração e aprovação do projeto da LOA, que representa a legislação que define o orçamento para o exercício fiscal do ano seguinte, conforme o direcionamento de cada setor da administração municipal.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe, a participação popular é fundamental para a formulação do projeto, reforçando a importância do acesso ao formulário e registro da sugestão. “Contamos com a colaboração de todos os suzanenses. Este é o caminho para que sigamos juntos na construção de uma cidade melhor, que atenda aos anseios da população de forma justa e democrática”, explicou o chefe da pasta.

Após o período da coleta de sugestões on-line, os resultados serão organizados e apresentados às secretarias municipais, com a finalidade de eventual acolhimento das demandas, conforme as possibilidades de cada pasta. Em seguida, o projeto será encaminhado para votação na Câmara de Suzano, onde também poderá receber emendas dos parlamentares.

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