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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Cidades

USF da Vila Amorim promove reencontro de homem desaparecido com a família

Paciente em situação de vulnerabilidade recebeu acolhimento da equipe da unidade e reencontrou a mãe após cerca de dois anos longe

08 junho 2026 - 17h12Por De Suzano
A Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, da Vila Amorim, promoveu o reencontro de um homem que estava desaparecido há cerca de dois anos com a própria famíliaA Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, da Vila Amorim, promoveu o reencontro de um homem que estava desaparecido há cerca de dois anos com a própria família - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, da Vila Amorim, promoveu o reencontro de um homem que estava desaparecido há cerca de dois anos com a própria família, após ele procurar atendimento no local em situação de vulnerabilidade social e dependência química.

Em posse de uma receita médica, o paciente chegou à USF para buscar medicamentos e chamou a atenção da equipe pelo estado em que se encontrava. Durante o atendimento inicial, os profissionais perceberam que havia um histórico delicado por trás daquela situação e iniciaram um trabalho de acolhimento, escuta e apoio humanizado. O homem apresentava sinais de fragilidade física e emocional. A partir disso, a equipe passou a oferecer suporte integral, garantindo alimentação, higiene e roupas limpas para que ele pudesse permanecer em segurança e receber o atendimento necessário.

Ele foi levado para tomar banho, recebeu roupas, alimentação e passou a conversar com mais tranquilidade com os profissionais de saúde, especialmente com o médico responsável pelo atendimento. Durante uma das conversas, o homem revelou que era morador de Poá. Coincidentemente, o médico da unidade conhecia familiares do paciente e iniciou imediatamente uma tentativa de contato. Pouco tempo depois, a mãe e os primos foram localizados.

Ao receber a ligação, a mãe informou que não via o filho havia cerca de dois anos e se emocionou com a notícia de que ele estava bem e sendo acolhido pela equipe da saúde de Suzano. No fim da tarde daquele dia, em 14 de maio, ela esteve na unidade para o reencontro.

A diretora executiva do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão da unidade, Joyce Moreira, declarou que situações como essa mostram a importância do atendimento humanizado dentro da saúde pública. “A saúde vai muito além dos procedimentos médicos. Esse caso mostra a força do acolhimento, da escuta e do cuidado com o próximo. Nossa equipe teve sensibilidade para enxergar a necessidade daquele paciente e agir de forma humana, oferecendo dignidade e apoio em um momento extremamente delicado. Ficamos muito emocionados”, afirmou.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, enalteceu os profissionais da rede pelo comprometimento e destacou que o atendimento humanizado é uma das prioridades da administração municipal. “Esse episódio representa exatamente o tipo de saúde que queremos oferecer à população: uma saúde acolhedora, próxima das pessoas e preparada para cuidar do ser humano de forma integral. Parabenizo toda a equipe da USF da Vila Amorim pela dedicação, empatia e profissionalismo demonstrados nesse atendimento tão especial”, declarou.

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