Educação celebra Semana Mundial do Brincar com evento on-line sobre a Primeira Infância

A Secretaria Municipal de Educação valorizou a “Semana Mundial do Brincar” (23 a 31/05) com um evento on-line sobre a Primeira Infância, transmitido pelo canal de YouTube “Live Infoeduc”, cujo conteúdo segue disponível por meio do link bit.ly/AtividadeDiaBrincar.

Na oportunidade, foram ouvidos especialistas sobre a importância dos momentos lúdicos para o desenvolvimento das crianças, em torno do tema definido para a edição 2026: “A potência dos encontros”.

Os conceitos foram discutidos por profissionais da pasta, como o coordenador da Comissão Intersetorial do Plano Municipal da Primeira Infância, Marco Maida, e convidados especiais, como o educador André Rodrigues, que tem experiências formativas não só no Brasil, como na Itália e no Peru, a pedagoga e especialista em Educação Infantil, Bianca Begalli, e a psicóloga Débora Priscila Panhoto, que falou sobre o projeto desenvolvido pela rede municipal de Saúde, “Começar Bem”, de acompanhamento especial às crianças de zero a 3 anos.

A proposta foi aprofundar as perspectivas sobre o brincar e como esta prática precisa ser estimulada e preservada por todos que trabalham com o universo infantil. Neste sentido, houve menção às concepções contemporâneas relacionadas ao tema, que exaltam o protagonismo dos pequenos em meio a esses momentos lúdicos: “a criança constrói conhecimento”; “a criança se desenvolve nas relações”; “a criança produz significados”; “a criança é capaz e autônoma”; e “a criança é potente e protagonista”.

A proposta de defender o brincar, conforme foi demonstrado, tem relação direta com a intenção de mostrar como a criança é sujeito de direitos, sendo competente, ativa, curiosa, relacional e protagonista de seu próprio desenvolvimento e aprendizagem. Neste sentido, foi defendido o conceito do brincar como uma linguagem da infância e como a possibilidade de brincar representa a liberdade e a plenitude da vida.

A atividade se alinha às políticas para a infância que estão integradas às diretrizes de trabalho da Secretaria Municipal de Educação, que atua para garantir o direito humano do brincar, preservando a importância dessa linguagem no modelo de ensino ofertado nos equipamentos administrados pela Prefeitura de Suzano.

A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, destacou que a realização do evento mostra o compromisso do município com o tema. “É fundamental valorizar os pilares da Primeira Infância, e, por isso, buscamos garantir que as crianças tenham contato com tudo que precisam dentro do universo delas. As brincadeiras estão inseridas neste processo, pois proporcionam diversas habilidades e interações que são essenciais nesse momento”, ressaltou.