Prazo para alistamento militar termina no próximo dia 30

A Junta Militar de Suzano reforça que o prazo para realizar o alistamento obrigatório para os homens que completam 18 anos em 2026 se encerra em 30 de junho (terça-feira). O cadastro pode ser realizado por meio do site do Exército Brasileiro (alistamento.eb.mil.br/) ou presencialmente, com apresentação de RG, CPF e comprovante de residência recente.

A unidade municipal está localizada na rua Ester Boros, 76, no bairro Jardim Vitória, e promove atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. O espaço está disponível para oferecer suporte aos munícipes, presencialmente ou pelo telefone (11) 4744-7231.

A Junta Militar orienta ainda que os jovens fiquem atentos à conclusão do cadastro no site. Ao final das etapas exigidas pela plataforma, deverá aparecer na tela a mensagem “Seu alistamento foi concluído com sucesso”. Caso o aviso não seja exibido, o munícipe deve realizar o processo novamente, pois os dados podem não ter sido registrados.

Após o encerramento do período de alistamento, é preciso acompanhar a situação perante o Exército Brasileiro pela mesma plataforma. Pelo acesso, será possível verificar se o cidadão foi dispensado ou se deverá seguir para a próxima fase do processo. Caso não consiga consultar sua situação pelo site, o munícipe deverá comparecer à Junta Militar na primeira quinzena de julho para receber a orientação necessária.

O prefeito Pedro Ishi, que também exerce a presidência da Junta de Serviço Militar do município, destacou a importância do cumprimento do prazo. “O alistamento militar é uma obrigação prevista para todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos e representa um compromisso importante com o País. Por isso, reforçamos o pedido àqueles nascidos em 2008 que realizem o cadastro dentro do prazo e acompanhem sua situação após o encerramento do período. Esse processo é fundamental para manter a regularidade do cidadão e contribuir com a defesa nacional”, afirmou.