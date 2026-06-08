Prefeito e EDP entregam reconhecimento de eficiência energética a unidades de saúde

O prefeito Pedro Ishi participou nesta segunda-feira (08/06) de um encontro, em seu gabinete, que marcou a conclusão do projeto de eficiência energética desenvolvido pela concessionária EDP, responsável pelo abastecimento de energia na cidade, em três unidades da rede pública de saúde de Suzano. A iniciativa contemplou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto, no Jardim Casa Branca; a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista; e o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), que passaram a contar com sistemas de geração de energia solar após investimento de R$ 1,02 milhão realizado pela fornecedora.

Ao todo, foram instaladas 276 placas fotovoltaicas nas três unidades, possibilitando uma redução estimada de 241 MWh por ano no consumo de energia elétrica. A economia para os cofres municipais deve alcançar aproximadamente R$ 210 mil anuais, valor que poderá ser reinvestido em melhorias e serviços para a população. Além do impacto financeiro positivo, a iniciativa contribuirá para a redução da emissão de gases de efeito estufa, evitando cerca de 11 toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano.

A ação foi viabilizada por meio da Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2024) do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A iniciativa busca incentivar o uso inteligente dos recursos energéticos, promovendo iniciativas que gerem benefícios econômicos, sociais e ambientais para o setor público e privado.

O evento reuniu autoridades municipais e representantes da concessionária. Além do prefeito, estiveram presentes o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; o secretário de Saúde, William Harada; o gestor executivo de Relacionamento Institucional da EDP, Roberto Miranda; o consultor do Poder Público da fornecedora, Eduardo Rodrigues; o gestor operacional de Relacionamento com o Poder Público, Thiago Lafalce; o analista comercial, Rômulo Sant’Anna; a representante da Ages Consultoria, Mariana Jurado; e o diretor de Concessionárias da prefeitura, Ari Santos.

William Harada parabenizou as unidades pelo trabalho realizado e afirmou que o projeto fortalece o trabalho promovido pela economia de energia na rede pública. “A sustentabilidade também faz parte da construção de uma saúde pública mais eficiente. Essa economia permitirá que mais recursos sejam direcionados para a ampliação dos atendimentos, aquisição de insumos e melhoria da estrutura das nossas unidades. É uma conquista importante para os profissionais da saúde e, principalmente, para a população que utiliza esses serviços diariamente”, declarou o secretário de Saúde.

Samuel de Oliveira,destacou que a instalação dos sistemas fotovoltaicos representa mais um passo da administração municipal em direção à eficiência energética e à sustentabilidade. “Estamos investindo em soluções que trazem resultados permanentes para a cidade. Além da economia gerada, esse projeto demonstra o compromisso da prefeitura com a sustentabilidade e com a modernização dos equipamentos públicos, beneficiando diretamente a população”, afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos.

“Estamos muito felizes com a conclusão deste projeto em Suzano, reforçando o compromisso da EDP com o desenvolvimento sustentável do município. Projetos como este colaboram para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população, para a saúde financeira da municipalidade e para a preservação do meio ambiente”, destaca o gestor da EDP, Roberto Miranda.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a parceria representa um exemplo de gestão responsável e inovadora. “Estamos unindo sustentabilidade, eficiência e responsabilidade com o dinheiro público. A implantação desse sistema de energia solar demonstra que é possível modernizar os equipamentos municipais, reduzir custos e, ao mesmo tempo, contribuir com a preservação ambiental. A economia gerada será revertida em benefícios para os moradores, fortalecendo ainda mais os serviços oferecidos pela prefeitura”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.