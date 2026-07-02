Nove entregas marcam primeiro semestre de inaugurações em Suzano

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma série de entregas importantes em Suzano. Ao todo, nove obras foram inauguradas no período, contemplando diferentes áreas da cidade, como educação, mobilidade urbana, esporte, cultura, saneamento básico, saúde e formação profissional. Os investimentos reforçam o ritmo de desenvolvimento do município e evidenciam o avanço de projetos estruturantes para a população.

A primeira inauguração do ano foi a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a “Dona Pequeninha”, localizada na estrada Takashi Kobata, 2.225, no Jardim Europa, entregue no início de fevereiro. O novo equipamento educacional tem capacidade para atender 260 alunos de 0 a 5 anos, ampliando a oferta de vagas em creche e pré-escola.

A unidade possui 1.530 metros quadrados (m²) de área construída e conta com 11 salas de aula, playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, sala multiuso, dois vestiários, dois fraldários, lactário, sala de coordenação pedagógica e pátio coberto. As obras ficaram sob responsabilidade da empresa TS Engenharia Ltda.

No mês seguinte, em março, a Prefeitura de Suzano entregou o aguardado Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, no distrito de Palmeiras. A obra foi iniciada na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e concluída no segundo ano da administração do prefeito Pedro Ishi.

O equipamento, instalado na estrada do Koyama, 365, é administrado pela concessionária Radial Transporte e beneficia cerca de 11 mil pessoas por mês, ampliando as opções de deslocamento e facilitando o acesso à estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A operação foi iniciada com as linhas “01EX|Expresso Palmeiras – Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte” e “17TR|Palmeiras – Caulim”, além das linhas de passagem “12TR|Duchen” e “16TR|Jardim Brasil”.

Para viabilizar a construção da estrutura, em um espaço de 1,2 mil metros quadrados, foram investidos R$ 7.970.114,41, sendo R$ 6 milhões em recursos estaduais e R$ 1,97 milhão de contrapartida da administração municipal.

Poucos dias depois, em 2 de abril, data em que Suzano celebrou seu aniversário, a população foi contemplada com a inauguração do novo trecho da avenida Senador Roberto Simonsen, ligando a região da avenida Brasil à estrada dos Fernandes e à estrada Santa Mônica.

Com 1,3 quilômetro de extensão, 1,1 quilômetro de ciclovia e iluminação em LED, a nova via representa um importante avanço para a mobilidade urbana. Além de melhorar o deslocamento, o trecho também cria novas perspectivas de desenvolvimento econômico, com potencial para atrair empreendimentos, comércios e serviços.

A avenida também se consolida como um eixo estratégico de conexão com futuras estruturas de saúde e educação, como o Hospital Federal e a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), além de favorecer o acesso ao Complexo Viário do Alto Tietê do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21), por meio da avenida Brasil.

Ainda em abril, a Prefeitura de Suzano entregou a revitalização da quadra do bairro Cidade Cruzeiro do Sul, o “Cruzeirinho”, oficialmente denominada “José da Costa Soares”. O espaço, que já era utilizado pela população, passou por uma reforma geral, com substituição dos alambrados, instalação de portão de entrada e melhorias nas quadras.

Na quadra de basquete, foram realizados serviços de pintura e troca da tabela e da cesta. Já na quadra de futsal, houve substituição de alambrados, instalação de novo portão de acesso, manutenção das muretas e pintura completa da estrutura, garantindo melhores condições para a prática esportiva e o lazer da comunidade.

No mês de junho, outras duas entregas importantes foram realizadas pela administração municipal. A primeira ocorreu no dia 13, com a inauguração da revitalização da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, no bairro Ramal São José, na região da Casa Branca.

Assim como no Cruzeirinho, o espaço já existia e era utilizado pelos moradores, mas passou por reforma e recebeu novos equipamentos, como brinquedos para as crianças e uma caixa de areia destinada às atividades recreativas. Na quadra, a grama foi substituída por concreto, além da instalação de novos alambrados e traves. O local também recebeu serviços de zeladoria, incluindo poda de árvores e pintura.

Ainda em junho, foi entregue a Casa de Cultura de Palmeiras II “Ari de Jesus Cardoso”, com capacidade para 408 vagas em cursos gratuitos, beneficiando cerca de 5 mil pessoas da região.

A unidade está localizada na rua Antônio Binotti, no Jardim Belém, e conta com 387 metros quadrados de área total, sendo 192 metros quadrados de área construída. A estrutura possui recepção, sala de espera, biblioteca com mais de mil livros, sala multiuso, almoxarifado, sanitários e ampla área externa preparada para receber apresentações culturais, oficinas, exposições e demais atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

O novo espaço oferecerá cursos de desenho, ballet, ritmos, street dance, violão e graffiti. A definição das modalidades levou em consideração a demanda identificada na região, ampliando as opções de formação cultural para crianças a partir dos sete anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Parceria

Além das obras executadas diretamente pelo município, outras três entregas ocorreram por meio de parceria com o governo estadual, reforçando a boa relação institucional construída pela atual administração e pela gestão anterior.

Com a presença do governador Tarcísio de Freitas, três importantes equipamentos foram entregues no dia 8 de maio. No período da manhã, foi inaugurada a Fatec de Suzano, cujas aulas começaram dez dias depois, com dois cursos em funcionamento.

Os primeiros 80 estudantes dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, que iniciaram as aulas nas dependências da Escola Técnica Estadual (Etec), na Vila Urupês, passaram a contar com a nova estrutura ainda no primeiro semestre. No segundo, a Fatec Suzano, que recebeu investimento de cerca de R$ 24 milhões, deverá atender 160 estudantes e, no próximo ano, 480 alunos.

A expectativa é de que, em até cinco anos, cerca de mil alunos sejam atendidos no equipamento, localizado entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes. A unidade conta com 12 salas de aula, sete laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos, em uma área construída de 4,1 mil metros quadrados, sob gestão do Centro Paula Souza.

À tarde, no mesmo dia, o governador, ao lado do prefeito Pedro Ishi e do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, inaugurou a nova estação elevatória da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Suzano. Somadas, as estruturas representam R$ 306 milhões em investimentos. As entregas ocorreram na unidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi.

A nova estação elevatória recebeu investimento de R$ 25 milhões e passou a permitir o tratamento de 1,5 mil litros por segundo. A estrutura atenderá Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, beneficiando mais de 850 mil pessoas.

Já o Sistema de Esgotamento Sanitário recebeu investimento de R$ 281 milhões, com a entrega de 41,9 quilômetros de tubulações, que passaram a transportar 1,2 mil litros por segundo. A ampliação contempla diversas regiões de Suzano, desde o Boa Vista até o distrito de Palmeiras, conectando o esgoto das residências à rede geral da Sabesp e encaminhando os resíduos à estação de tratamento.

Por fim, o governador também entregou a ala de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira, na Vila Amorim, com capacidade para 240 atendimentos semanais.

A nova ala passa a funcionar no próprio HRAT, unidade estadual inaugurada em dezembro de 2023. Desde então, a administração municipal vinha defendendo junto ao Estado a implantação do serviço de hemodiálise, considerando a grande demanda existente na região e a necessidade de ampliar o acesso ao tratamento especializado, evitando que pacientes precisem se deslocar com frequência para outros municípios.

As tratativas avançaram ao longo de 2024, especialmente após anúncio feito pelo secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), confirmando que o HRAT receberia o novo setor. O compromisso foi reforçado posteriormente em reuniões realizadas no Palácio Nove de Julho, sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O prefeito Pedro Ishi destacou que as entregas realizadas no primeiro semestre demonstram o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da cidade e com a continuidade dos projetos estruturantes.

“Suzano vive um momento importante, com obras sendo concluídas, equipamentos sendo entregues e serviços chegando a diferentes regiões da cidade. São investimentos que melhoram a rotina da população, fortalecem a educação, a cultura, o esporte, a mobilidade, a saúde e o saneamento. Esse conjunto de entregas mostra que a cidade está avançando com planejamento, responsabilidade e muito trabalho”, afirmou.

O chefe do Executivo também ressaltou a importância da parceria com o governo estadual e do reconhecimento aos projetos iniciados na gestão anterior. “Temos dado continuidade a projetos importantes e também iniciado novas frentes de trabalho para atender as necessidades da população. A parceria com o governo do Estado tem sido fundamental para viabilizar grandes equipamentos, como a Fatec, os investimentos em saneamento e a ala de hemodiálise do HRAT. Suzano tem se movimentado, tem buscado recursos e tem transformado esses esforços em entregas concretas para as pessoas”, completou Pedro Ishi.